Los tres desastres

Todos quisiéramos vivir una vida de libre de los desastres posibles, pero parece imposible, ya que las tres “d” parecen estar presentes en todas las etapas de nuestras vidas; son las tres d que nos acosan: los desastres políticos, los desastres naturales y los desastres financieros.

Para enfrentar cada uno de ellos hemos tenido que moldear nuestros espíritus y, sin duda alguna, son estas carencias y dificultades las que han hecho surgir un espíritu emprendedor.

Hasta el portón de mi casa llegó un hombre para entregar un pedido que había hecho mi familia, llegó por parte de una empresa, pero mientras lo entregaba me hablaba de sus servicios. Hago cualquier tipo de mandados, me dijo, al supermercado, a la farmacia o a traerle comida. Al verlo parecía ser un universitario, con un talante de gerente y no de un simple repartidor.

Cuando me dijo el costo de su servicio me impresionó más, pues era menos de lo que yo pagaría en un servicio de taxi de ida y vuelta, por lo que no pude dejar de pensar dónde estaba su ganancia. Claro, manejaba un nítido y reluciente carro de paila diésel. No es tiempo para estar entablando pláticas, pero deduje que aquel hombre sacaba provecho de lo que tenía en su haber, un vehículo propio, y de carga, para hacer viajes, como la de un supermercado, y me acordé de lo que leí de un emprendedor que pensó en vender mariposas cuando un desastre financiero golpeó su país. Así es, ese hombre se propuso vender mariposas, y cuando la gente escuchó la idea, los gestos en sus rostros fueron de risa o de incredulidad. Quién podría pensar en vender mariposas o en hacerle a otros el supermercado, pues este hombre del que les hablo lo está haciendo, ya que lo cierto es que nuestras ideas, en el caso de Latinoamérica, nos surgen más bien de la necesidad que de la genialidad, y así como el caso de este hombre están surgiendo ideas interesantes.

Muchos piensan, pero si ya hay otra gente haciendo lo mismo, es posible, pero no de la misma manera que usted lo puede hacer. He comprobado el mal servicio de franquicias de envíos a domicilio, desde motoristas que llegan sin mascarillas hasta pedidos de supermercado que le envían lo que se les ocurre o cabe en su paquetero, es una hamburguesa o una comida de gato.

Hay un supermercado con un excelente servicio a domicilio, con personas que lo llaman para consultarle respecto a marcas, cantidad o precio y le pueden llevar media bodega si eso es lo que usted desea. Lo que quiero decir es que allí está el detalle, los servicios de entrega a domicilio están diseñados para llevar una pizza o una comida de gato, no para llevar el supermercado de una familia de 5 miembros para una semana. El hombre de las mariposas hoy le vende mariposas al mundo entero, mostrándonos que si bien los desastres siempre nos van a afectar, nosotros podemos cambiar nuestras circunstancias con las tres “R”, reevaluar, repensar y reiniciar.