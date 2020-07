Desinfectar, no sanitizar

En una entrevista a la secretaria de Salud pude escuchar que habló de “treajes” y no de triajes; pensé que lo hizo por un lapsus linguae, pero lo repitió en dos veces, es decir, lo dijo en tres ocasiones. Este caso me obligó a buscar tal palabra en tres diccionarios calificados y solo encontré triaje (acción y efecto de triar: escoger, separar, entresacar). Un centro de triaje, en el caso de covid, es un lugar adonde se escoge o se separa a las personas para saber si tienen o no ese temeroso patógeno.

Lo que atrae mi atención es que una alta autoridad haya cometido semejante descuido, pues si esa palabra es de uso muy habitual en estos tiempos del covid. Suelo escuchar muy temprano las noticias y de paso observar el espantoso manejo de la lengua española en los periodistas de radio y televisión: redundancias, inglesismos (que no es lo mismo que anglicismos) tontos, y más.

“Encuentran un cadáver del sexo masculino” es un ejemplo frecuente en las notas radiales de sucesos, expresión en la que se observa una verdadera locuacidad, puesto que lo objetivo es “Encuentran cadáver de un hombre”, y esa misma reportera casi a diario da informaciones en las que incluye ejemplos como este: “Autoridades de Medicina Forense llegaron para el reconocimiento del cuerpo cadavérico y luego trasladarlo a la morgue”.

Cuando volví a ver a mi amigo Terencio observé en él una imagen cadavérica, es decir, su cara estaba pálida, macilenta como el rostro de un cadáver. Pero al leer el caso de la reportera percibo que confunde términos o quiere abundar en léxico, pues o dice cuerpo o dice cadáver: “Autoridades de Medicina Forense llegaron para el reconocimiento del cadáver y luego trasladarlo a la morgue” o “Autoridades de Medicina Forense llegaron para el reconocimiento del cuerpo y luego trasladarlo a la morgue”.



En un restaurante a la orilla del Lago de Yojoa me encontré con un rótulo: Área de sanitización y me doy cuenta de que con esto quieren decir “área de desinfectación o desinfección”. Sanitización, sanitizar, no están en ningún diccionario de español; en cambio, en inglés están sanitize con significados de desinfectar, esterilizar, higienizar, por lo que sanitizar y sanitización son palabrejas inexistentes en el español.