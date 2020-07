Prioridades en la cuarenta

Hemos pasado demasiado tiempo en casa, más de cien días y el panorama todavía no es nada claro. Una cantidad de tiempo capaz de abrumar a cualquier persona, este período solo parecido al de una enfermedad o una convalecencia, les ha dado a muchos lo que deseaban.

A unos les ha dado la excusa perfecta para retraerse y a otros la motivación necesaria para encontrarse consigo mismos.

Los dos grupos, con motivaciones diferentes ha tratado establecer prioridades en sus vidas durante este tiempo tan difícil, y cuando hablo de prioridades, no necesariamente estoy hablando de la más elementales como la alimentación de la familia, no, estoy hablando de cosas más profundas y trascendentes, aunque no tengan la misma profundidad para los que buscan excusas. Lo cierto es que esta cascada de eventos inesperados e inauditos han afectado todo nuestro entorno, afectando no solo nuestra salud física, sino también la salud mental y nuestra comprensión de la realidad, dándoles a algunos la motivación suficiente para la reflexión y el autoexamen, de lo que obligatoriamente tendrá que surgir un establecer de prioridades en su vida, deteniéndose especialmente en la familia, llevándolos a preguntarse qué es lo que buscan en la vida y cuál es el fin de la misma.

Esta introspección es muy buena para la salud física y mental, pues nos puede llevar a cambios significativos en nuestra vida, nos puede obligar a hacer unos giros de conducta que habíamos postergado o nos habíamos negado a realizar por no sentir que teníamos la presión obligatoria o la motivación necesaria.

La muerte de conocidos, la muerte de seres queridos y la carencia de cosas materiales que siempre dimos por sentado que teníamos, les ha conducido por el camino de la autoevaluación y la determinación de las cosas que son importantes en esta vida. Empero, todo lo contrario ha pasado con el otro grupo de personas, quienes han encontrado en este tiempo tan difícil la excusa perfecta para seguir en sus malos hábitos y ensanchar sus manías y sus vicios que les están destruyendo sus vidas. Lo que se tiene en abundancia es normalmente lo que más se gasta y en esta cuarentena lo que más hemos tenido es tiempo, un bien más valioso que el mismo dinero.

Así se han gastado el tiempo en las redes sociales, haciendo de su permanencia en las redes sociales un estilo de vida que antes era solo un pasatiempo y con ello han visto las consecuencias más nefastas para sus vidas. Allí en Internet se gastan fortunas ahora, se desperdician todos los días, vidas preciosas que bien podrían fructificar fuera del espacio virtual y convertirse en ciudadanos útiles para la sociedad; pero no es así, allí mismo, en la virtualidad de este nuevo estilo de vida se han visto destruidas amistades, se han roto matrimonios y se ha visto afectada la privacidad y la reputación de muchos. Nos hemos reído, hemos disfrutado de las desgracias ajenas y nos hemos inmiscuido en la vida de otros más de lo que antes habíamos hecho, pero llegará el tiempo de las sumas y las restas y será entonces cuándo tendremos que afrontar la pregunta de siempre. Cuáles son las prioridades de nuestras vidas.