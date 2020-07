Dos buenos “cuates” que no se pelean

Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, salieron el miércoles victoriosos: mostraron ante las cámaras que son buenos “cuates” y evitaron lo que habría sido un desastroso enfrentamiento.

Los dos líderes cenaron juntos en la Casa Blanca y comparecieron ante la prensa en dos ocasiones sin aceptar preguntas y solo para intercambiar elogios sin entrar en ninguno de los temas espinosos de la relación bilateral, como el muro, la migración, el narcotráfico, las armas y el sector energético.

LOS DOS HAN SALIDO GANANDO

Esa imagen de cordialidad coreografiada -pero vacía- hizo que “los dos presidentes salieran ganando”, porque los “dos consiguieron exactamente lo que se proponían”, explicó a Efe Pamela Starr, una experta en la relación bilateral de la Universidad del Sur de California.

Ambos saben que su relación personal sirve a sus intereses internos: Trump ha podido presumir en EUA de haber frenado la migración irregular de Centroamérica gracias a la ayuda de México; mientras que López Obrador ha implementado sus políticas sin la injerencia de Washington, algo que parecía imposible hace años.

“Bajo el punto de vista de cada presidente, el otro le ayuda para avanzar sus intereses nacionales, y por eso ambos consideran que el otro es un aliado importante. Fue una celebración de eso, no se trataba de hablar de los temas en los que no están de acuerdo”, argumentó Starr. Para evitar salirse del guion, algo que los dos líderes suelen hacer, se refugiaron en los símbolos: desde las constantes alabanzas mutuas hasta las referencias a Benito Juárez (1858-1872) y Abraham Lincoln (1861-1865) pasando por referencias a la Doctrina Monroe, a la que López Obrador aludió para celebrar que Trump no se entrometa en sus asuntos. Entretanto, el estadounidense aprovechó para decir que los mexicanos son “gente fantástica”, en contraste con los insultos que profirió contra ellos durante su campaña electoral en 2016.

ALEJADOS DE LA REALIDAD

Sin embargo, “al intentar evitar la controversia, ambos destacaron sus diferencias”, ya que pusieron de manifiesto lo mucho que les separa y lo poco que les une, destacó en declaraciones a Efe Eric L. Olson, analista especializado en México y Centroamérica del Wilson Center. “Mostraron que son buenos amigos, buenos cuates. Pero eso, sinceramente, lo que hace es que baja el listón. Así es mucho más fácil tener éxito”, valoró Olson.

Además, la sintonía entre Trump y López Obrador contrasta con la realidad de los 36 millones de mexicanos que viven en EUA, a los que el mandatario estadounidense ha insultado y atemorizado con medidas migratorias como las destinadas a acabar con Daca, un programa que impide que 500,000 jóvenes mexicanos sean deportados.

De hecho, el subdirector del Instituto de México del Centro Wilson, Christopher Wilson, cree que el encuentro entre Trump y López Obrador “tuvo lugar en otro mundo diferente al de los últimos años”; mientras que el director del centro de análisis Diálogo Interamericano, Michael Shifter, consideró que la cita tuvo “un cierto elemento surrealista”, en declaraciones a Efe.

En opinión de ambos, Obrador es el que ha asumido más riesgos y la opinión pública mexicana podría volvérsele en contra si Trump se va de la lengua y le ataca en un mitin electoral, como ya hizo después de reunirse con el anterior presidente de México, Enrique Peña Nieto.



SIN LOS DEMÓCRATAS Y SIN CANADÁ

No conviene olvidar, apuntan los expertos, que es año electoral en EUA, y en noviembre Trump opta a la reelección frente al virtual candidato demócrata, Joe Biden.

Por eso mismo, la analista política mexicana Paulina Chávez ve como “una gran torpeza” que el equipo de López Obrador no haya tenido agendada ninguna reunión con miembros del Partido Demócrata, especialmente con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“Es una agenda muy poco balanceada que nos hace parecer como que estamos tomando partido en un año electoral, y eso desafortunadamente está sentando un precedente muy malo con los demócratas”, aseveró Chávez, que trabajó como portavoz de la embajada de México en EUA entre 2017 y 2019.

Sobresale la ausencia de Canadá en un acto cuyo objetivo oficial era la celebración de la entrada en vigor el pasado día 1 del tratado comercial T-MEC entre Canadá, México y EUA. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se excusó diciendo que tenía ya compromisos que no podía cambiar, algo que en realidad muestra que la reunión fue planeada “de mala manera” y que no era el momento de realizarla, en medio de una pandemia, apuntó Chávez. Además, argumenta esta experta, todavía no se han sentido los efectos del T-MEC, por lo que tal vez sería más oportuno hacer una celebración cuando el tratado haya contribuido a la difícil recuperación que tienen por delante la economía mexicana y estadounidense.