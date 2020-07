Si somos jóvenes o mayores, ¿qué es realmente importante para usted? ¿Hacia dónde vamos antes y después de esta pandemia? ¿Quiere ganar mucho dinero? ¿O fama, o poder?

¿Prefiere terminar una carrera u oficio y trabajar arduamente para mejorar su nivel económico y social? ¿Le interesa ayudar a los demás, hacer a alguien feliz? ¿Le importa hacer algo para que este mundo sea mejor? ¿Es su familia y su matrimonio prioridad en su vida? ¿Desea que su vida sea tranquila sin emociones ni tribulaciones?

Al tener clara la meta, debe preguntarse cuál es su posición en ese momento. Examinarse cómo es en realidad y cómo le gustaría que le vieran los demás. Esto puede dolerle y hasta avergonzarle. El tener su ideal ante los ojos le ayudará a mantenerse firme ante las dificultades cuando todo parezca negativo. Tiene que ver cuál es el obstáculo más grande que le impide llegar y empezar por ahí.

Podría ser que usted ha tomado una dirección correcta para lograr ser esa persona honesta, pero las actividades diarias, el mundo corrupto, los compromisos económicos lo apartan o lo hacen olvidar el destino final. Es conveniente, por eso, hacer un alto y darse cuenta a tiempo para poder retomar el derrotero marcado.

Durante la trayectoria se pueden encontrar muchos obstáculos. Aceptar con sabiduría lo que no se puede cambiar ayuda a no amargarse la existencia.

Si después de luchar hasta lo imposible, no se logra el efecto deseado, hay que seguir insistiendo, revisando su actitud y su relación con las otras personas para amarrar todos los cabos sueltos. Las buenas intenciones no son suficientes. Hay que concretar los hechos para que se hagan realidad. El escribir los propósitos de vida ayuda mucho para que no se olvide. Y revisarlo de vez en cuando, sirve para irlo poniendo en práctica poco a poco. Solo se tiene una vida para dejar huella en este mundo y al final lo único que queda es el bien que hayamos hecho a los demás. Reflexione en su proyecto de vida. Ojalá dijeran de todos, pasaron haciendo el bien...