Tradición que se renueva

Sin duda, uno de los sectores más afectados por esta crisis sanitaria después del sistema de salud es el sistema educativo. La pandemia solo ha venido a confirmar y evidenciar la fragilidad de una estructura educacional desfasada en procesos, burocratizada, enfocada en días clase, alumnos aprobados, pero reprobada en sí misma en resultados reales y desprovista de lo más esencial para donar el pan del saber a la población en edad escolar. (3-17 años) que según datos del INE en 2019 ascendía a 2,914,642 , de ellos, un 30.5% no estudió el año pasado en ningún centro, es decir unos 889.116 de niños y jóvenes. Esto debido a diversas razones, la principal de ellas, la pobreza aberrante e injusta.

En medio de esta inmensa sombra quiero hablar de una luz educativa que se encendió en la ciudad de San Pedro Sula hace casi ya 68 años, el centro de educación prebásica, básica y media no gubernamental San Vicente de Paúl.

Fundado el 20 de julio de 1952 por el entonces padre Antonio Capdevila, primer obispo de la diócesis de San Pedro Sula, surge como una institución sin fines de lucro con la visión de contribuir al desarrollo del país en el campo de la formación educativa, valores y promoción humana en el departamento de Cortés. Cientos son los sampedranos (as) que han pasado por sus aulas, desde sus inicios como una institución exclusivamente de varones, que funcionaba en lo que hoy es el obispado de San Pedro Sula, en pleno centro de la ciudad (mi padre estudió allí parte de su primaria). Pasando por los años en que se volvió exclusivamente un instituto de señoritas, que vestían con uniforme de falda verde y cinturón rojo, características que les hizo ser conocidas en esta ciudad como “las pericas”, mote que muchas de ellas replicaban con orgullo y honor, por provenir de una institución de prestigio, hasta recuperar su carácter mixto en los últimos años en los que el instituto ha venido en un proceso de renovación.

Ante la oferta formativa privada tan diversa y amplia, sin duda no es tarea fácil, pero como responsable de la oficina de pastoral vocacional diocesana, y corresponsable de la formación de los jóvenes seminaristas menores quienes estudian en este instituto, puedo dar fe del inmenso esfuerzo, profesionalismo, responsabilidad y vocación con la que tanto los 38 maestros y personal administrativo del San Vicente de Paúl han respondido ante la emergencia del coronavirus y su impacto en la vida de sus 470 estudiantes.

He admirado durante los años que he sido parte de la familia vicentina cómo muchos de sus jóvenes no solo se preocupan por cultivar el saber y el conocimiento, sino también las virtudes humanas y cristianas que en el fondo son la base de todo buen ciudadano.

Campeones de las olimpiadas de matemáticas a nivel departamental en varias ocasiones y con un departamento de la fe auténticamente preocupado por sus jóvenes, el San Vicente de

Paúl arriba a su 68 aniversario dirigido por el Ing. Donald Velásquez, con una visión clara: hacer de este icónico instituto, “una tradición que se renueva”, un lugar en donde fe y educación brinden al alumno la oportunidad de creer, crecer y madurar para servir, definitivamente todo un signo de esperanza en un mañana que se construye por ahora en las casas de los alumnos, en espera de volver abrir las aulas, pues firme en la convicción en el corazón vicentino que la misión de educar contribuye al plan de salvación de Dios sobre los hombres.