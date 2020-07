¡Noticias!

“El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria”, Winston Churchill.

Toda información no es neutral, siempre nos da dirección; se necesita la sabiduría para comunicar efectivamente, mantener a la gente informada es de sabios; se ha avanzado en la información, menos en la veraz y bastante en la desinformación. La noticia falsa engendra una cultura de sospecha, juicio y prejuicio, generando hábitos que alimentan pensamientos negativos, destructivos e invasivos llevando a la ignorancia de una realidad que expresa la verdad misma.

El rey Salomón dijo: “Los labios de los sabios esparcen conocimiento; el corazón de los necios ni piensa en ello”, Proverbios 15:7. La información debe ser oportuna “A todo mundo le gusta una respuesta apropiada; ¡es hermoso decir lo correcto en el tiempo oportuno! Proverbios 15:23 NTV. Cuando se usa la información para bendecir puede servir de edificación, pero cuando es para maldecir y mentir activa la maldición y destrucción; hoy en día las empresas mejor informadas se posicionan más rápido que su competencia; son más flexibles y tiene mayores oportunidades de innovación; toda información y comunicación requiere reflexión, esfuerzo y planeamiento.

El rey Salomón dijo: “La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca del necio escupe tonterías”. Proverbios15:2 NTV. Dios nunca maldijo a nadie en el pecado de Adán, solo la tierra. Son nuestras palabras, acciones y decisiones las que definen nuestra vida. “Finalmente tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto; más bien bendigan, pues para esto han sido llamados; y de este modo recibirán la bendición”, 1 Pedro 3:8-9. Prácticamente no maldecir es una orden; somos llamados a bendecir y decir bien de nuestra nación; “Informar, al igual que quejarse sin proponer, no solo es necio sino inútil”, Jorge González Moore.