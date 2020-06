San Pedro Sula en época de covid-19

Me declaro un enamorado de San Pedro. Fue ahí donde conocí a Margarita y me casé con ella. Pasó a ser así el San Pedro Sula de mis amores. Admiro su progreso continuado y su gente emprendedora y visionaria. Literalmente he visto crecer la ciudad y desarrollarse frente a mí.

Siempre he creído que si un día se levantara un “Monumento al progreso”, el lugar ideal sería lo que ahora es la Estación del Tren. Porque fue inicialmente el ferrocarril y el auge bananero el que trajo la gran expansión de lo que en un tiempo fue solamente una aldea. Su progreso fue un imán que atrajo gente de todo Centroamérica, de Europa, de Asia. Cientos vinieron para trabajar en sus maquilas y en otros mil negocios más. Aunque el flujo de inmigrantes no es nuevo. Desde que yo recuerdo fue un crisol de razas con gente increíblemente trabajadora. Llegaron desde Palestina, de Asia, Europa. Y desde Olancho y Santa Bárbara.

Al llegar junio San Pedro ha celebrado su Feria Juniana. Las calles llenas de alegría, con música y bailes, puestos de comida, refrescos, cervezas; y un desfile de carrozas realmente espectacular. Este año será diferente por el covid-19. Un pequeñísimo enemigo ha puesto de rodillas la economía del mundo y San Pedro no ha sido la excepción. Un virus que no vemos, pero que se transmite de una persona a otra ha llenado de mascarillas los rostros de los sampedranos. Como en muchas ciudades del mundo, las familias se han confinado en su hogar bajo las instrucciones de “Quédese en casa”. La celebración del día de San Pedro y San Pablo este año pasará a la historia marcado por esta terrible pandemia.

Pero mucha de su gente ha aprovechado este tiempo para estudiar y prepararse, para innovar y hacer negocios, el internet y el whatsapp y la bioseguridad se han puesto de moda. Cuando llegue una vacuna o un tratamiento efectivo y la pandemia pase, llegará un progreso aún más acelerado. Creo firmemente que lo mejor de la historia de San Pedro está aún por escribirse.

Será una San Pedro Sula aún más dinámica, capaz de resolver sus problemas y de crear nuevas y maravillosas oportunidades.

LO NEGATIVO: Sentir que esta pandemia es una pesadilla que nunca terminará.

LO POSITIVO: Aprovechar este tiempo preparándonos para una San Pedro aún más próspera y feliz.