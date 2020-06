El desafío de la fe

En cierta ocasión el emperador francés Napoleón Bonaparte le pidió a su célebre astrónomo Pierre Laplace que le hiciera un diagrama de toda la realidad. Cuando Laplace le presentó el dibujo completo, Napoleón preguntó: “Y Dios, ¿en dónde está?”. Entonces el científico contestó: “No hay necesidad de una hipótesis semejante para explicar el mundo”.

Dios no tenía cabida en el cuadro de Laplace. “Y en su cuadro”, pregunta John Powell, “¿en qué medida está Dios presente? Si tuviera que hacer un diagrama de toda la realidad representando cada cosa y cada persona con un círculo grande o pequeño según la importancia que le atribuye, ¿cómo sería de grande el círculo de Dios?”. “Al fin de cuentas”, añade Powell, “todo es cuestión de fe. Las dimensiones de mi fe son las que determinan las dimensiones del círculo en que coloco a Dios”.

Una de las grandes labores de Jesús aquí en la tierra, además de servir y salvar, fue la de desafiar a las personas. Y quizás no haya lanzado un mayor reto que el de desarrollar una confianza absoluta en el Señor. En cierta oportunidad les dijo a sus oyentes que no se angustiaran ni siquiera por el alimento o el vestido, ya que, si confiaban en Dios, él se los proveería sin duda (Mateo 6:25-34). Un erudito dijo, refiriéndose a esta afirmación, que esta es una exigencia tremenda. ¿Quién no se pondría ansioso al no tener dinero suficiente para llevar el alimento a su casa? Pero, por eso es un desafío. Y si lo asumimos, Dios promete que nos traerá agradables resultados.

¡Qué bien caen estas palabras en estos tiempos de dificultad! Tal vez usted ha perdido su trabajo, su empresa o ha caído enfermo. Dios le dice que no hay por qué temer, Él está dispuesto a ayudarle. Es, pues, un buen momento para acrecentar el círculo de Dios en su vida y minimizar aquellos en los cuales había puesto su confianza y ya no funcionan. Usted puede estar seguro y tranquilo a pesar de cualquier tribulación. Tan solo acepte el desafío.