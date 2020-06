¿Y los 94 hospitales?

Estamos en espera de la construcción de los 94 hospitales que se prometieron para justificar una erogación de más de 400 millones de dólares en semanas anteriores para el Poder Ejecutivo.

Hasta esta fecha lo que tenemos es el mismo sistema sanitario olvidado, médicos y enfermeras contagiándose de COVID-19 por no contar con todos los elementos necesarios de bioseguridad en los centros hospitalarios.

Hasta hoy lo que tenemos es un inflable que insulta y desprecia la necesidad de los descalzos y desposeídos. Hasta hoy lo que vemos es un malísimo manejo de la crisis, que ya desborda la capacidad de los centros asistenciales.

Así que no hay esperanza cuando la corrupción es quien gobierna en nuestras sociedades: no hay mucho de qué presumir en un país donde las prioridades son las armas y no las medicinas.

La pandemia no es culpa de los Gobiernos, pero el manejo sí lo es, y en esta asignatura estamos completamente aplazados. Cuando deberían realizarse muchísimas más pruebas diarias, apenas se practican unas cuantas centenas, lo cual incide en un engaño de las estadísticas, pues el subregistro de los contagiados es mucho más alto de lo reportado.

De esa manera estamos lejísimos de aplanar la curva, pues no se conoce la realidad de cuántas personas están infectadas y, por ende, en este momento todo ciudadano es un portador potencial de tan peligroso virus.

Así que deberíamos preguntarnos: ¿estamos experimentando salidas inteligentes o más bien salidas negligentes? Todos conocemos la respuesta de que la apertura no es fundamentada en argumentos médicos científicos, sino en intereses políticos y económicos.

Que el mañana traiga en su aurora los nuevos aires de la esperanza que prorrumpan en nuestra tierra árida, que gime a causa de la injusticia; nos resistimos a creer que el futuro de esta nación sea tan lamentable como el ayer y el presente. Un día esto cambiará, Dios mediante así sea.