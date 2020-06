Nosotros y ellos

Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania. Seis países de los diez con mejor nivel de vida en el mundo son de los que mejor han manejado esta pandemia. Al igual que todos, no estaban preparados para una situación así. ¿Qué los hace distintos a nosotros, por qué su éxito?

No ha sido de un día para otro. Tomaron las decisiones correctas hace varias generaciones. Visualizaron el futuro que deseaban. Les apuntaron a la estabilidad política, la igualdad de oportunidades, la seguridad laboral, a la educación de calidad y a un sistema sanitario eficiente gratuito. Se enfocaron en el desarrollo del individuo y la familia. Un plan a largo plazo. Pueblo y Gobierno. Gente seria tomando decisiones y pueblo responsable acatándolas.

¿Y nosotros? Aquí, aún en medio de la pandemia enfrascados es quién tiene la razón, criticando todo y ayudando nada. Aún en estos difíciles momentos no hemos sido capaces de tener una visión común y de evitar anteponer nuestros criterios y deseos al beneficio colectivo. Somos puro ego envuelto en un cuerpo humano.

Esperamos Gobiernos impecables, pero nosotros no lo somos. Indolentes, irresponsables, aprovechados y en algún grado deshonestos. En este confinamiento quebrantamos la ley para andar en la calle con cualquier pretexto. Distanciamiento social, tontera. Mascarillas, sofocan.

Lavado de manos, ridiculez. Confinamiento, para los miedosos. Sencillamente incultos.

Con políticos que ven al pueblo con desdén y lo utilizan para sus fines, y un pueblo que se goza en la irresponsabilidad personal y ciudadana. Así somos. No hay excusas para justificar lo que aquí sucede.

No estamos así por la corrupción que hay. Estamos así porque desde hace décadas no nos preocupamos por forjar habitantes correctos, cultos y comprometidos con el país. La corrupción es un resultado de eso. Es casi un fenómeno cultural. Erradicarla tomará décadas. La solución está en formar bien a los niños de hoy para crear hombres decentes. No se trata únicamente de leyes.



Esa es la diferencia. Ellos se hicieron responsables del futuro que deseaban. Nosotros vivimos el día, revolcándonos en la autoconmiseración y fingiendo ser víctimas.



Nuestra generación no pudo hacerlo. El reto es de las nuevas, los millennials y los Z, ojalá maduren y entiendan que la calidad de vida de un país se merece, y está basada en la educación y cultura de sus habitantes.



Tienen que sembrar una buena semilla.