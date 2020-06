Fe cristiana en tiempos del COVID-19

Al comienzo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 le preguntaba a un agente de pastoral social de la Iglesia católica, qué están haciendo en este tiempo de emergencia, me contestó que estaban trabajando con las familias más vulnerables, aquellas que no tenían la capacidad de asegurar el sustento diario.

Además, me expresó que al salir de su casa temblaba porque no sabía si al regresar contagiaría a los seres que más ama, pero que su fe en Cristo le llamaba a la acción, no podía ser indiferente y cruzarse de brazos. Lo decía con firmeza, convicción y la certeza de estar siendo fiel a su compromiso cristiano.

Los contextos en que se realiza este encuentro entre fe y vida, abarcan lo personal, familiar, social, nacional e internacional. Es ahí donde los cristianos se enfrentan con el desafío de dar razón de su fe y de su esperanza.

En estos últimos tres meses, algunas familias han salido con rótulos y con sus niños a las calles a pedir ayuda, a tocar las puertas de algunas instituciones de beneficencia; hemos sabido de la coordinación de esfuerzos de oenegés con los gobiernos locales, municipales y nacionales para aliviar el impacto económico en las familias que han perdido sus fuentes de ingreso; iniciativas y acciones empresariales y del gobierno para proveer los insumos al sector salud para impedir que el COVID-19 se ensañe contra los hondureños; las acciones puntuales de las iglesias para llevar algún sustento material a los menos favorecidos y, el componente espiritual de unión de los corazones y las mentes en la oración común a Dios para que cese esta pandemia. Todo esto apunta hacia la respuesta que humanamente podemos dar en situación de crisis. Respuesta objetiva, concreta, verificable y medible.

No obstante, ¿qué motiva esos esfuerzos? ¿qué elementos intrínsecos de la condición humana impulsan dichas acciones y esfuerzos? Por ejemplo, la madre que decidió salir con sus hijos a pedir a la calle con la esperanza en que alguien tendrá la suficiente sensibilidad y dar una ayuda mínima o generosa que supla las necesidades básicas del día que avanza.

Las miembros de las instituciones de beneficencia confían en que podrán juntar recursos suficientes en un esfuerzo coordinado con algunos benefactores y así llevar un alivio a las familias más vulnerables.

Los entes gubernamentales en alianza con las iglesias y oenegés confían poder hacer acopio de algunos bienes de consumo básico, como un gesto del compromiso cívico por dar una respuesta real y concreta a las necesidades de la población.

La base sólida en que se apoyan todas esas acciones son la fe y la esperanza, estas no se pueden medir con oro y plata, pero es una realidad que trasciende los simples criterios materialistas. Podríamos hablar de amistad cívica y amistad cristiana, como los dos cauces que animan la esperanza y la certeza de que juntos estamos luchando para vencer el mal.

La carta a los Romanos nos ilustra con las siguientes palabras la actitud correcta que podemos asumir en este tiempo difícil: ‹‹Tengan esperanza y estén alegres. En las pruebas: sean pacientes. Oren en todo tiempo›› Rm 12.12. Es motivo de reflexión ver lo que cada uno hace desde el lugar que ocupa y desde su postura personal frente a la necesidad de su prójimo.