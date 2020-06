Recién iniciado su pontificado, el papa Francisco señaló que una de las tragedias del mundo actual es la “globalización de la indiferencia”. Con ella quería decir que, no importa en el lugar del planeta en que se viva, hay una tendencia generalizada a hacer del egoísmo un estilo de vida que nos aísla de los demás.

El 19 de abril de este 2020, en el contexto de la pandemia de coronavirus, se refirió de nuevo a este tema y manifestó, y no lo cito textualmente, que los intereses particulares nos ponen en peligro de que, mientras estemos en esta situación, e incluso, cuando se haya superado, seamos víctimas de un virus peor, el virus del egoísmo indiferente. Por la autoridad moral que tiene Francisco y por la fuerza de sus palabras, es importantísimo, es urgente, que cristianos y no cristianos las consideremos y, a la luz de ellas, examinemos nuestra conducta y tomemos las medidas correctivas para no caer en ese vicio ni continuar andando por semejante derrotero.

Con el encierro se puede padecer la tentación de meterse en uno mismo. El miedo al contagio y la legítima preocupación por el futuro puede llevarnos a centrarnos en lo nuestro y a olvidar que hay miles de personas que la están pasando tremendamente mal. Con el teletrabajo y las compras a domicilio, podemos crear un universo particular, familia cercana incluida, en el que no quepan los demás, ni siquiera la familia extensa, dentro de la que siempre hay gente menos afortunada y que puede estar pasando necesidad. Dentro de las cuatro, o muchas, paredes, el prójimo se vuelve imperceptible, invisible, desaparece, se difumina. Y si desde antes teníamos la costumbre de subir el vidrio cuando nos acercábamos a un semáforo para evitar al niño o al mayor que mendigaba, ahora los mantenemos cerrados, por seguridad, cierto, pero también para esquivar a las familias enteras que piden comida alrededor de los supermercados.

Llegamos, incluso, a argumentar, como lo hacían los marxistas hace algunas décadas, que dar limosna es fomentar la mendicidad y aceleramos la marcha para no contemplar espectáculo tan deprimente.

Efectivamente, como ha indicado el papa, el egoísmo indiferente hace tanto o más daño que el Covid-19, ya que mata la convivencia, la solidaridad, lo propiamente humano que tenemos las personas. El egoísmo indiferente nos lleva a pensar que estamos solos en el mundo, y nada más falso que eso. Somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros, nadie es tan autosuficiente como para existir en soledad, así es la vida, nos guste o no.