Enfrentando las deudas

Todo parece indicar que después de la pandemia, muchos indicadores comenzarán a subir, los efectos de esta pandemia repercutirán en la vida social y especialmente a lo interno de las familias hondureñas.

Uno de los aspectos más acuciantes para las familias hondureñas será cómo salir de las deudas, ya que veníamos de una sociedad altamente endeudada cuando comenzó el confinamiento, que vino a empeorar la situación de miles de familias, que vivían literalmente para pagar deudas.

Las deudas oprimen la vida familiar y son capaces de destruir matrimonios y relaciones. Sin un plan de manejo o una estrategia de cómo salir del endeudamiento, la vida familiar se puede volver un infierno, por eso es necesario que diseñemos una estrategia que nos permita si no salir del endeudamiento, al menos respirar un poco aliviados sin que esta situación lleve a un quiebre familiar que complique más las cosas.

Decenas de divorcios se producen al año y tienen como causa los problemas económicos, por lo cual comenzar a culparse el uno al otro no conducirá a ningún lado, ya que es una de las primeras acciones que tomamos. Culpar al otro de lo que no se hizo difícilmente resolverá la situación. Ese ahorro que nunca se hizo, ese despilfarro que se tuvo por mucho tiempo o esas compras compulsivas que se hicieron deben quedar en el pasado.

Es el momento de hacer un plan donde toda la familia se involucre en ahorrar, desde el niño que deja encendido el bombillo de la luz hasta medir la cantidad de alimentos correcta que se cocinará, de tal forma que todos sean conscientes si bien no de la situación, pues los niños no lo comprenderán muy bien, sí que sean conscientes del plan de ahorro familiar.

No estamos educados para hacer un presupuesto, no tenemos educación financiera, por lo que pedirnos ahora que hagamos un presupuesto es como al que le prestan un paraguas y se lo piden de regreso cuando comienza una tormenta; pero aunque sea el peor momento, es necesario que hagamos un presupuesto familiar y seamos conscientes de los ingresos que tenemos realmente, tomando en cuenta que las tarjetas de crédito, aunque parezcan dinero, no lo son, son deudas potenciales, y lo menos que queremos hacer en este momento es aumentar las deudas.

La economía tiene una lógica bastante clara: si no hay más ingresos lo más lógico es reducir los gastos, así de claro. Esto porque el comercio se llenará de promociones, pues todos vamos a querer salir del apuro, y si muchos compramos porque está en oferta, estamos cometiendo un grave error en época de crisis. La elaboración de un plan para salir de las deudas consignando todas ellas no solo es una recomendación, es una urgencia, pues aunque piense que gastar tiempo es hacer algo que nunca ha hecho y no servirá de nada, puede resultar que el resto del tiempo todos sus pensamientos y sus acciones sean controlados por ese peso insoportable de las deudas.