Generosidad, confianza, ilusión

La actitud con la que afrontamos las dificultades marcará nuestro futuro, porque el futuro no es un ente autónomo, sino una realidad que depende en gran medida de nosotros mismos. El papa Francisco denunciaba en su homilía del día de Pentecostés que para afrontar los nuevos retos que nos tocan este año con motivo de la pandemia conviene evitar tres actitudes negativas: el narcisismo, el victimismo y el pesimismo.

El narcisismo nos envuelve en nosotros mismos, poniéndonos en el centro de los intereses, desplazando el bien común a segundo plano, y acabando complaciéndonos en el espejo de nuestra vanidad. Victimismo, por el que pienso que la culpa es de los demás, que yo soy incomprendido y olvidado, que todo me lo tienen que dar solucionado. Es una forma elaborada de narcisismo. Y ambas desembocan en el pesimismo, también llamado derrotismo, por el cual nos sentimos justificados al afirmar que esto no tiene remedio y por tanto no merece la pena intentarlo, lo que nos lleva a bajar los brazos y esperar que todo nos lo resuelvan desde fuera.

Ni que decir tiene, que en estas actitudes negativas se adhieren como un virus dañino la corrupción, el totalitarismo, la manipulación, la degeneración y todos los males posibles. Pareciera que negativismo y corrupción se atraen mutuamente. Frente a esto proponemos, entre otras muchas actitudes positivas, la generosidad, la confianza y la ilusión.

La generosidad, que a nivel social toma el nombre de solidaridad y a nivel familiar se le puede llamar fraternidad. Por la generosidad sé que yo tengo necesidades, pero no olvido que también el otro las tiene. La generosidad no es dar lo que no tengo, tampoco dar de lo que me sobra, sino compartir algo de mis bienes, mis ideas y mis sentimientos. La generosidad llevará al amor.

Confianza, porque en la vida todos necesitamos confiar en alguien. Ciertamente que las instituciones en las cuáles desearíamos poder confiar gozan de muy baja credibilidad, la cual en estos últimos meses se ha visto aún más cuestionada por la falta de transparencia en la gestión pública. Entonces, ¿en quién puedo confiar? Los creyentes afirmamos que nuestra fe está en Dios, y solamente en él. Y por esto mismo también debemos añadir sin duda que debemos confiar en nosotros mismos. La llamada autoestima es creer en nuestra dignidad y en nuestras propias capacidades. Algo o alguien nos ha hecho pensar que no podemos mejorar, que no sabemos lo que nos conviene. Solo cuando confiemos en nosotros mismos empezaremos a discernir en qué personas e instituciones podemos confiar, y a desestimar las vanas promesas de cada campaña y precampaña. Confianza significa saber que mi futuro y el de los otros están muy relacionados, que las amenazas y las oportunidades no vienen de manera aislada, sino interconectada. Confianza es decisión para intentarlo, sabiendo que si no arriesgo nada gano, todo lo pierdo. La confianza llevará a la libertad.

Ilusión, que no niega la realidad, sino que la llena de luz. La persona ilusionada no es ingenua o desinformada. Conoce la realidad y la afronta con confianza y generosidad. Y al hacerlo transmite a su entorno también un halo de esperanza que mueve a otros a intentarlo. El pesimismo o el optimismo son solo sentimientos subjetivos; en cambio, la ilusión es una actitud que mueve a la transformación activa.

La ilusión ilumina la oscuridad de la mentira con la luz de la verdad. La ilusión llevará a la creatividad. Generosidad, confianza, ilusión, no son actitudes nuevas, pero sí necesarias para afrontar los nuevos tiempos de la manera adecuada tanto personal como socialmente.