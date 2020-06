Reiniciar no es reanudar

Inicié la construcción de una casa, pero por razones económicas paré dicho proyecto; luego que resolví mi problema continué esa edificación, no la reinicié. Juan Pineda estaba construyendo una cabaña, pero una llena destruyó lo hecho, por lo que no le quedó otra alternativa que reiniciar los trabajos, es decir, empezó de cero, no la pudo continuar. Y hablando de reiniciar, en este momento observo en una nota periodística: “El Tondela igualó ayer 0-0 con el Benfica en el reinicio de la Liga Portugal en la jornada 25”, oración en la que un lector de fino sentido semántico comprenderá que la Liga Portugal empezará de cero porque de su trabajo anterior no quedó nada; sin embargo, al leer toda la información miro que no empezarán de la nada puesto que ya tenían algo encaminado.

En este caso, lo correcto es “El Tondela igualó ayer 0-0 con el Benfica en la reanudación de la Liga Portugal en la jornada 25”. Ahora que se está hablando mucho de “reaperturar” las actividades económicas y de su reinicio (que sería reanudación) en los próximos días me siento extrañado que los representantes del Gobierno y de la empresa privada insistan en eso de reaperturar, verbo inexistente y asimilado del sustantivo reapertura; incluso, secretarios de Estado cometen semejante futesa léxica. Es correcto hablar de reapertura, pero es un disparate el uso de reaperturar; lo correcto es reabrir. Las escuelas reabrirán sus clases, es decir, se espera que la reapertura de sus actividades se dé . Solo se reinicia algo que se empezó pero que se perdió en su totalidad: “Se reiniciaron los trabajos de puente porque de lo que se había hecho no quedó nada”. “Se reanudarán los trámites que quedaron pendientes”. Hay reapertura de negocios, pero los negocios no se reaperturan, se reabren, se vuelven a abrir. Hay aperturas de cuentas bancarias, mas no se reaperturan, sino que se abren, se inician.