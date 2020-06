¿Inventará usted explicaciones?

Cuentan de un predicador de visita en cierta ciudad que fue invitado a almorzar por uno de los hombres más ricos del lugar. Ya de sobremesa, mientras tomaban un café, la abuela le hacía constantes preguntas. Paciente y cortésmente, el hombre de Dios contestaba las dudas.

¿Por qué el Señor nos envió esta horrible pandemia? Bien, a veces hay personas tan malas que es preciso eliminarlas y por esto el Señor nos mandó este coronavirus. Entiendo, objetó la abuela, ¿por qué mueren de Covid-19 buenas gentes, además de las malas? Bien, las personas buenas son llamadas como testigos. El Señor quiere que todas las almas tengan un juicio justo. Anthony de Mello, divertido, nos decía que no hay absolutamente nada para lo que no se pueda inventar una explicación. Y hay que reconocer que hay gente que se las ingenia para dar una respuesta a todo. Hasta hay un dicho popular que reza: “Lo que no sabe, lo inventa”. Por ejemplo, se capturó a un truhán que pretendió robar en un supermercado ¡treinta y dos pastas de dientes! Simplemente las guardó en unos bolsillos grandes dispuestos bajo la cintura de un pantalón anormalmente ancho. Aseguró en la estación de policía que lo había hecho por ganar una apuesta. ¿Explicación real o coartada inventada? Como nunca apareció el amigo con quien supuestamente había cruzado la apuesta, fue encarcelado.

Pero ¿qué hacer cuando uno no tiene una respuesta? ¿Debería inventarse una? Déjeme ilustrarlo. Dicen que un hombre se acercó a un estudiante de teología y le preguntó cuál era el sentido de la vida humana. El estudiante ampulosamente respondió: “La vida humana no es sino la expresión de la exuberancia de Dios”. No muy satisfecho, el hombre hizo la misma pregunta al profesor. Y este le respondió con sinceridad: “No lo sé”. ¿Deberíamos argumentar explicaciones sobre algo que no conocemos para mostrar una supuesta sabiduría? ¿Recuerda usted el caso del mono que explicando que lo hacía para que no se ahogara, sacó el pez del agua y lo puso sobre la rama?

LO NEGATIVO: Pensar que impresionamos con una explicación sobre lo que no sabemos.

LO POSITIVO: Ser totalmente honestos y ganar así la siempre invaluable credibilidad.