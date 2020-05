¿La miembra o la miembro?

“Limpia, fija y da es esplendor” es el lema de Real Academia Española. Lo de fijar es sumamente relativo por la evolución de la lengua, pero por lo menos esta magna institución trata de unificar el idioma; aunque en muchos casos se da cierta tolerancia y de pronto acepta significantes y normas que harían menguar el gran esplendor de la lengua cervantina. Para el caso, no estoy de acuerdo con la desaparición de “sólo” y dejar “solo”, mis razones tengo para esta oposición. Algunas personas me han preguntado sí es correcto decir la médica; otras me hacen la misma interrogante, pero en forma chacotera. La verdad que en este caso no se trata de lenguaje incluyente, pues así como se dice profesora, contadora, farmacéutica, arquitecta, ingeniera mecánica, ingeniera eléctrica, ingeniera química, doctora, jueza, no hay razones para no emplear el término médica en las mujeres. Pero es común que algunas doctoras me comenten que ellas son médico general, es decir, ellas mismas se excluyen de su propio género, cuando deberían exigir a las universidades que en sus títulos aparezca la expresión “Médica y cirujana” . Es recurrente el uso de miembra en los programas radiales sobre asuntos femeninos; pero es importante aclarar que miembro viene del neutro latino membrum: parte u órgano cualquiera, extremidad de un cuerpo físico, también parte o porción de un todo o un conjunto. La palabra miembro en sentido físico se emplea con género masculino, pero en sentido figurado es del llamado género común, igual, se dice “el miembro” que “la miembro”, pero en ningún caso admite sufijacion femenina. Aunque cuando se trata de miembro en género común, lo sintácticamente correcto es que el adjetivo que la acompañe concuerde en género: “Luisa es miembro muy activo del sindicato”, es recomendable que el determinante o adjetivo que modifica a a miembro concuerde con el género referido: “Luisa es miembro activa del sindicato”, “Norma es una miembro destacada en la Redacción”, “Danilo es un miembro destacado de la Redacción”, “Ellas son miembros recientes de esta organización”.