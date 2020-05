Rejuvenecimiento

Estamos expectantes ante la nueva realidad anunciada. El escenario pospandemia, del que tanto hablamos en estos días, es incierto. Lo que sí es posible anticipar son las cualidades que desde ya están siendo más valoradas, especialmente en el mundo laboral.

Quizá la palabra que podría agrupar muchas de esas cualidades sea “juventud”, pero no relacionada con los años vividos, sino como un estado mental. Es posible encontrar jóvenes cronológicos con una mente antigua, así como personas añosas, pero muy jóvenes en su forma de ver y enfrentar la vida.

Un estado de juventud mental implica una buena disposición a adaptarse a entornos cambiantes, con apertura de ideas, incluso de aquellas que parecen extrañas.

La posibilidad de aprender todos los días debe ser motivo de entusiasmo, pero aún más: reaprender es la clave, es decir, tener la capacidad de romper paradigmas afianzados a base de repetirlos.

Mantener un alma joven, quizá hasta un poco infantil, implica la capacidad de perder el miedo a explorar otras formas de obtener más y mejores resultados.

Un espíritu joven sabe que el cambio es permanente y que no basta con adaptarse, sino que hay que anticiparse e impulsarlo.

Las personas que así lo creen no tienen temor de compartir lo que saben, porque buscan el crecimiento no solamente propio, sino de toda la organización de la que son parte, no importa si es pequeña o grande.

La gente joven de espíritu sabe que hay un momento para todo: para planificar, desarrollar, remediar, mitigar y también para celebrar los logros; que no basta con preocuparse, sino que es necesario ocuparse en aquello que tanto inquieta.

Para ellos, la crítica de los demás no es un obstáculo, sino un motivo para mejorar. Asumen sus propias responsabilidades, enfocándose en aquello que quieren lograr, con disciplina y esmero.

Hoy, acaso más que antes, se requiere de personas con un amplio sentido ético, capaces de entender la relevancia que tiene la acción individual en el destino colectivo.

Necesitamos una gran dosis de la ética del cuidado, entendida como aquella que busca cuidar su entorno, a partir de sí mismo y del medio en el que se desenvuelve.

Despojarse del egoísmo desbordante y en ocasiones hasta celebrado anteriormente, y cambiarlo por un una forma de vida más austera, consciente de los propios impactos, personales y organizacionales, será más relevante en esta nueva realidad.

Luego de la pandemia habremos experimentado qué poco pueden valer los objetos, cuando no se cuenta con algunos intangibles valiosos, que dábamos por sentado: salud, libertad y credibilidad.

Hoy, tal vez con más fuerza que antes, la confianza entendida como la certeza de que no se aprovecharán de nosotros, es vital, no solamente para personas naturales, sino también jurídicas.

Las organizaciones de todo tipo buscarán ser ágiles y transparentes, y eso “obligará” en el mejor de los sentidos a buscar la alineación de su personal con esos nuevos requerimientos.

Desarrollar esas nuevas cualidades puede ser una tarea compleja, así que es mejor iniciar desde ya. La enorme ventaja es que las personas y las organizaciones tenemos siempre la posibilidad de aprender. ¡A rejuvenecer!