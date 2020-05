Sueños robados

Nuevamente una crisis ha aumentado la percepción de corrupción del pueblo por la clase política. Según denuncias, personas amparadas en su poder o nexos políticos han realizado pingües negocios con la pandemia. Una historia repetida y llevada a cabo sin temor por la impunidad del pobre sistema jurídico del país. Y el pueblo sin piedad ya los juzgó.

La población cada día cree menos en este modelo político y en sus representantes, ya que estos una vez elegidos olvidan su compromiso con sus representados.

La percepción de corrupción política crea conceptos colectivos que llevan a sentimientos de decepción, de rechazo, de desconfianza e incluso de negación hacia la patria. La corrupción ensombrece el futuro, marchita corazones, destruye aspiraciones, y sitúa al humano en un estado catatónico del cual es difícil salir. Esta percepción obnubila personas, las ciega a sus propias aptitudes. Les roba sus sueños.

Y esto es lo que los políticos no entienden, que no pueden jugar con las aspiraciones y esperanzas del pueblo. Que la vida no solo es sobrevivencia, sino sueños, ideales, el deseo de alcanzar metas de vida.

¿Cómo puede ser que se den estos señalamientos de mal manejo de los fondos destinados para salvar vidas humanas? ¿Cómo se pueden dar el lujo de permitir que los señalen, que duden? Momentos como este son para ser más impecables con el dinero público. Parece que no se han dado cuenta que están bajo la lupa por tanto antecedente de lo mismo. Que tienen que ser más transparentes que nunca.

Entonces, ¿cuál sería la razón de ser de los partidos políticos si cada día es más evidente el rechazo a su desempeño? ¿Qué gana el pueblo con ellos? Y en situaciones como la actual crisis sanitaria es más evidente su pobre accionar. Están escondidos, lejos de la línea de fuego.

Históricamente la idea de partidos políticos surgió para compartir el poder y anteponerse a las monarquías. Aquí los partidos ni comparten ni hacen contrapeso. La oposición se desliza en el anonimato y permite según conveniencia. La alternancia de poder es nada más un bonito juego de colores.

La clase política debe cambiar. En lo interno de sus partidos deben poner orden. Están en un momento peligroso en el cual deben justificar su razón de ser y demostrar que son necesarios.

Ya no deben seguir robando sueños.