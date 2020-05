¿Cómo comunica en cuarentena?

El accidente ferroviario más trágico de Italia ocurrió un 2 de marzo, en 1944. Costó la vida a casi 500 personas, incluyendo los dos maquinistas jefes. Y sin embargo, el tren no chocó contra nada, tampoco se descarriló, ni se trató de un incendio. ¿Qué pasó? La historia, en pocas palabras, es esta: El tren 8017 cruzaba en una tarde lluviosa Salerno. Como transportaba unos 600 pasajeros, se le colocaron dos locomotoras que tiraban pesadamente de los vagones. Cuando entraron en el largo túnel “Galleria delle Armi”, las ruedas perdieron tracción y empezaron a patinar. Como de costumbre, se echó arena sobre los rieles, pero todo resultó inútil. Los dos maquinistas jefes, gente fogueada, sabían que el monóxido de carbono que se acumulaba con la combustión de las dos locomotoras era mortal. Así que tomaron la decisión de salir del túnel cuanto antes. Sin embargo todos los esfuerzos por sacar el tren de aquella trampa resultaron infructuosos. El monóxido de carbono cobró la vida de casi quinientas personas, incluyendo toda la tripulación y los dos maquinistas al mando. Solo se salvaron los pasajeros que decidieron bajarse y correr hacia la salida del túnel más próxima.



La tragedia conmovió a Italia que vivía aún las secuelas de la segunda guerra mundial. Los médicos forenses y sus enfermeros asistentes no se daban abasto a sacar e identificar los cadáveres de los desdichados pasajeros. El ambiente no podía ser más sombrío.



Pero los investigadores ferroviarios, quedaron atónitos. Se encontraron que la locomotora guía, la que iba al frente, tenía sus controles en marcha atrás y su acelerador colocado al máximo. En tanto que la que iba detrás tenía sus controles en marcha adelante y también con su acelerador al máximo. ¡Las dos locomotoras empujaron en direcciones opuestas! ¡Fue obvio para todos que la comunicación falló!



En esta cuarentena, a medida que los días transcurren, y algunos ánimos se exacerban, la comunicación puede volverse contradictoria. ¿Cree usted que debemos de hacer un sincero esfuerzo por evitar malentendidos que afecten nuestra felicidad?



LO NEGATIVO: Reaccionar con la irritación que produce desacuerdos innecesarios.



LO POSITIVO: Dar una gran importancia a comunicar para crear una experiencia agradable.