“Hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo”: Benjamin Franklin.

Es evidente que ante una emergencia en un vuelo, la despresurización de la cabina de un avión, el sistema de alerta se activa y las mascarillas caen instantáneamente; entre más altura lleva un avión, más difícil es respirar, ya que las partículas de oxígeno están más dispersas. Este oxígeno dura solo entre 20 y máximo 22 minutos; pero es el tiempo suficiente para que un avión pueda descender a baja altura.

La primera recomendación es que cada uno se ponga primero la mascarilla para no perder la conciencia, pues si no se hace, las personas se desmayan en 30 segundos. Estamos en una etapa en que todo está por la altura, quizá muchas personas sienten que desmayan y otras mueren. El usar la mascarilla como medida de bioseguridad en esta pandemia es una enseñanza práctica de valorar nuestro ser primero; si usted no se ama y cuida, quizá nadie más lo hará por usted.

La peor esclavitud no es estar encerrado por una, dos o las semanas que sean necesarias, aunque la necesidad es extrema, es la ignorancia de mantenerse atado por dentro sin saber quién es. Toda persona que no conoce su identidad es vulnerable a la esclavitud, todos somos llamados a conectarnos con el “ ser” para después “hacer”.

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”: 1 Tesalonicenses 5:23 RVR60. Hay una relación muy estrecha entre el ser y el hacer; en el mundo actual, el hacer, parecer y poseer intentan definir el “ser”.

Al terminar nuestra carrera en esta tierra vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida”. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser”: Carl Jung.