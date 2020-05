La otra gran epidemia, la diabetes

Un sabio dijo que hay tres saberes que todo hombre debería tener: saber un poco de medicina, saber un poco de dieta alimenticia y, sobre todo, saber todo sobre Dios, pero es curioso lo poco que sabemos de medicina, el nulo conocimiento a cerca de nuestra dieta o nuestra gran ignorancia de quién es Dios. Lo cierto es que el hombre sigue guiándose por sus sentidos físicos, ignorando que las mayores intuiciones vienen de lo abstracto, del espíritu, ignorando que mientras se deje guiar solo, difícilmente comprenderá lo mucho que lo espiritual está implícito en todo lo que le sucede.

El que dice no creer en Dios porque no lo puede ver, sí puede creer en el coronavirus, aunque tampoco lo ve. Nos asustamos por lo que ven nuestros ojos, pero no consideramos todo lo que no podemos ver, y cuyo poder reside allí, en que no se puede ver. Hoy vemos el desarrollo de una pandemia que está diezmando la humanidad, que ha sido dimensionada por la capacidad que tenemos hoy de comunicarnos y atizada por los miedos que propaga la ignorancia, convertida en reina y señora de la colectividad de las redes sociales.

Nos asusta lo que ven nuestros ojos, y este sentido de la vista arraiga nuestros más profundos miedos, ya que hay muchas personas muriendo y no quisiéramos ser la próxima víctima, queremos todas las medicinas, pues solo así no libraremos del miedo. Pero en realidad es solo una imagen que tenemos de nosotros mismos; la realidad es que hay otras pandemias y otras epidemias, tan graves, dañinas y más peligrosas como la del coronavirus, pero las ignoramos porque solo creemos lo que ven nuestros ojos, lo que dimensiona la ignorancia y exalta la estupidez. La epidemia que nos está matando en Honduras es la diabetes y la hipertensión, pero como esa no provoca que la gente muera súbitamente en las calles, como esa epidemia es silenciosa y no tiene la atención mediática. Sin embargo, entre pandemias y epidemias, todas son familia, una invita a la otra, pero le tememos a la que no asusta y no a la que nos está destruyendo.

En Honduras hay un millón y medio de diabéticos, un millón y medio de hipertensos, también tenemos 100,000 menores que ya contrajeron la diabetes y se están detectando 15 nuevos diabéticos cada día. Es más, 1 de cada dos sampedranos es hipertenso y no lo sabe, porque es asintómatico, anda por las calles como si nada le pasara, pero su vida está en peligro y puede morir; pero nadie grabará su muerte en video y la difundirá, ningún medio estará en su cama tomando sus últimas confesiones antes de morir de un ataque al corazón y gritará al mundo que hay otra epidemia. Pasa lo mismo con el virus, aunque es más bondadoso que la diabetes y la hipertensión, es más perdonador que estas dos epidemias, muchos lo tienen, pero no lo saben, están enfermos pero no tienen síntomas, no creen en la enfermedad porque no la miran. Aun cuando el coronavirus se haya ido, seguiremos ignorando la epidemia de diabetes e hipertensión, que nos está destruyendo.