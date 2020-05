Esposos, tengan conciencia

Hoy rindo homenaje en especial a todas las madres hondureñas por celebrarse su día. J. L. Martín D. publica una carta de una de sus lectoras, una madre de familia que refleja una situación dramática al abrirnos su corazón:



“Siempre al volver del trabajo he ido corriendo a casa a cuidar de mis hijos. En contadas ocasiones he tenido alguna ayuda. Nunca se me ha reconocido nada. Mi marido, al terminar su trabajo, se iba de vinos hasta las tantas. A veces no venía en varios días. Ha tenido amantes. Hasta un hijo con una de ellas. Me ha dado palizas de muerte. Me ha insultado y en más de una ocasión me ha echado a la calle en plena noche. Cuando vuelvo de mi trabajo cansada y cargada con las compras, tengo que seguir con la casa y atender todo, puerta, teléfono, hijos, marido, comida, limpieza… Tengo aún en casa varios hijos que, aunque no son malos, siguen la norma de su padre en dejar todo el trabajo para mí. Si protesto, se me insulta. Si digo a los demás que no tienen conciencia, me dicen que no paro de criticarles y que conmigo no se puede vivir. He pensado en irme de casa y dejar que se las arreglen solos y vean cuál es mi papel, pues mi marido me ha dicho en muchas ocasiones: ¿cuándo te vas a morir?”.



Descalzo agrega: “Quien insulta y, más aún, quien golpea, pierde con ello todos los derechos, y si una madre lo soporta será, tal vez, una santa, pero también un poco tonta. Las soluciones concretas varían en cada caso, pero la postura ideal no tiene que ser el callarse eternamente, ya que es fácil decir que cuando se ama, todo se sufre gozosamente (y de ese amor de las madres abusamos), pero también es que una madre es un ser humano y se cansa como todo hijo de vecino.



¿Terminaremos algún día con ese machismo latino que hoy aún sobrecarga a las mujeres, sobre todo cuando a ese supertrabajo no le acompaña un mínimo de amor y cariño expresado? A la madre de esta carta yo voy a decirle que tenga energía para defender sus derechos, además del coraje que ya tiene; pero me gustaría pedirles además a su marido y a sus hijos que tengan al menos esa cosa que se llama conciencia”.