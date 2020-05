De lo que es capaz mamá  

Se cuenta de un matrimonio en el que la esposa quedó ciega tenía un solo hijo de unos 4 años. El esposo y ella se casaron muy enamorados y, a pesar de su ceguera, ella se las arregló para servir como una buena ama de casa, y eso la hacía sentirse, a pesar de todo, feliz. Él le ayudaba en todo lo que podía y le encantaba verla contenta, así que los dos vivían felices a pesar de la discapacidad de ella.



Un día, un ángel se le apareció a la madre. Le dijo que en premio a la felicidad con que había sobrellevado su ceguera le concedería un deseo; pero le advirtió que debería pensarlo muy bien porque siendo un solo deseo no tendría otra oportunidad. Ella le pidió veinticuatro horas para decidir, ya que le gustaría consultarlo con su esposo y su hijo.



El esposo le aconsejó que solicitara recuperar la vista, y le dijo que no es que le molestara ayudarla. Le aseguró que siempre la querría con vista o sin ella; pero si la recuperaba podría ver a su hijo crecer y vería de nuevo lo bello del jardín y el azul del cielo. “Ya que no es más que un deseo, yo te aconsejo que pidas recuperar la vista, esto es lo más importante”.



El hijo, que se sentía muy solo, le aconsejó que pidiera dos hermanitos más. “Podré jugar con ellos, serán también tu alegría y tu ayuda. Entre todos te querremos aún más y te prometo que te ayudaremos mucho”. Ella sintió que le gustaba mucho la petición de su hijo. El vecino, que los estimaba tanto, le recomendó que debiera pedir riquezas. Le dijo que andando el tiempo uno se pone viejo y ya no puede trabajar igual. “Así podrán tener sirvientes, y tu esposo no tendrá que trabajar tan duro. Piensa también que con dinero podrán educar mucho mejor al hijo que ya Dios les ha concedido”. Aquella madre pensó bien en las tres sugerencias, las evaluó detenidamente. Cuando el ángel regresó por la respuesta, ella había llegado a una decisión, así que le expresó: “Quiero ver a mi esposo y a mis tres hijos en medio de un hogar rico y próspero”.



El ángel, que sabía de todas las sugerencias, pensó de lo que es capaz una mamá… y le concedió su deseo.



LO NEGATIVO: En este Día de la Madre no debería haber nada negativo.



LO POSITIVO: Comprender que Dios dotó a las madres con una sabiduría muy especial.