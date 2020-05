El bien en todo, y en todo tiempo

Hace unos días, un estudiante de la carrera de Filosofía (Unah) me pidió que escribiera estas líneas con relación al COVID-19 por el simple hecho de ser cristiano católico y profesional de la medicina. ¿Qué papel juega la ética médica frente a la pandemia?, ¿qué hace la Iglesia?

Al igual que la ética en sí como rama de la filosofía, la ética médica depende de factores externos para poder ser aprehendida y no solo aprendida. La moral, objeto de estudio de la ética, se asocia a cuestiones como la cultura, la geografía, el tiempo e, incluso, la creencia religiosa o clase social de quien la practica. Afortunadamente, el COVID-19 para infectar no se detiene a ver si la persona es cristiana, musulmana, judía, budista, negra, blanca, mulata, mujer, hombre, hondureño, chino, británico, rico, pobre... y podríamos citar una a una la diversidad de posibilidades. Esto es una pandemia. A pesar de que no todos nos infectemos, nos afecta a todos.

La práctica de la ética médica depende de factores que inciden en el quehacer médico: la calidad del sistema de salud o la efectividad de los medicamentos utilizados, o si hay o no posibilidades de conseguir este o aquel insumo. No quiero que mis palabras suenen como quien mira la cosa cuesta arriba o como que me concentro en situaciones de países tercermundistas. Me limito a emitir un juicio imparcial.

No existen en los centros públicos de atención de salud, sea del nivel que sea, los insumos necesarios para echar a andar correctas prácticas de bioseguridad, lo que influye al momento de atender a un paciente o de tomar una decisión sobre su vida. “Primum non nocere” (lo primero es no hacer daño), pero aunque un médico, enfermera, laboratorista o técnico que trabaje en un hospital sepa esto desde que decidió qué estudiar, si no tiene los materiales necesarios para dar vida a esas palabras, es imposible. El primero al que debería no hacerse daño es a él mismo. Sin equipo de bioseguridad adecuado no se puede. Los errores en los hospitales ocurren gracias a las carencias. La teoría está clara, pero la práctica es la que resuelve y enseña a costa de errores. Al final, el afectado es el paciente.

¿La Iglesia qué hace? Lo que puede, lo que siempre ha hecho, servir al que necesita ser servido. Los orfanatos y asilos siguen funcionando, la eucaristía se sigue celebrando a pesar de ser a puerta cerrada, los capellanes de los hospitales ofrecen consuelo a los enfermos, los comedores abiertos a indigentes siguen preparando alimentos, las pastorales sociales de las parroquias siguen ayudando a las familias. El hecho de que el papa Francisco haya impartido una bendición Urbi et Orbe (para la ciudad -Roma- y el mundo), cuando esta se imparte nada más que un par de veces al año, es extraordinario. La Iglesia acompaña siempre a su pueblo y a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad. Las iglesias se han multiplicado por millones... los hogares. Las familias han tenido más tiempo de estar juntos, de conocerse, de compartir, de servir, de agradecer, de crecer en paciencia. El hecho de que nos tocara vivir una Cuaresma en casa, una Semana Santa fervorosa, a pesar de no haber salido a las procesiones o vigilas y que durante esta Pascua sigamos encerrados, nos da la oportunidad de configurarnos con Cristo en sus padecimientos, tentaciones y en su gloria.

Toda práctica profesional y religiosa, cualquiera que esta sea, con carencias o abundancia, aquí o allá, debe ser encaminada por cada uno al beneficio de quien la ofrece como de quien la recibe. Hacer el bien en todo y en todo tiempo.