SPS y Tegucigalpa, dos “modelos”

El más grande y concentrado centro de producción “capitalista”, constituido por SPS y Puerto Cortés, ha tenido ante la pandemia una respuesta diferente a Tegucigalpa. La razón: son dos “culturas” diferenciadas, con sistemas dependientes distintos y con subordinación particular ante la autoridad. Como todo tiene su precio, SPS está pagando mayores costos que Tegucigalpa, más burocrática, más dispuesta a la holganza y más dependiente de los políticos y los centros de poder; pero no es cosa de corte de cuentas, sino que análisis de los hechos para hacer progresiones y, de ese modo, anticipar hacia dónde soplan los vientos. Tegucigalpa es el pasado autoritario.

En tanto que SPS representa la modernidad, el desarrollo capitalista y, de repente, la democracia participativa que necesitaremos en el futuro.

Hacer análisis parciales, centrados en lo sanitario y usando el número de contagiados y fallecidos exclusivamente, no es lo adecuado en este momento. Sin obviarlo, por supuesto, hay que hacerlo desde la globalidad de la pobreza y sus efectos.

Es decir, sobre el empleo. Entregarle la economía de la zona metropolitana al doctor Umaña es como poner a Pedro Barquero a dirigir el sistema sanitario. Nos darán resultados, equivocados, dañinos y catastróficos.

En consecuencia, hay que salir del falso dilema de salvar vidas para que no se mueran por el coronavirus, sino que de hambre. Ello, además, muestra debilidades de imaginación y falta de creatividad. No son acciones contradictorias, sino que complementarias. De forma que cuando sube una, baja inevitablemente la otra. Si no se hacen las cosas de esa manera, el resultado que tendremos será inestabilidad y caos. Porque al final las crisis terminan siendo políticas, afectando la estabilidad y comprometiendo la paz y la tranquilidad.

Una vez que se aplane la tendencia de la pandemia hay que empezar a enderezar hacia arriba la ruta de la producción y la creatividad; pero para esto se necesitan visiones globales, abordamientos multidisciplinarios y políticas coherentes y ordenadas bajo la dirección de personas honradas. El punto de partida es la reactivación de la producción agropecuaria –menos aglomerada, más dispersa– la limpieza y acortamiento de las cadenas alimenticias, controlando la intermediación y reduciendo la especulación. Y aquí es inevitable la participación ciudadana, la descentralización y la transparencia. Y si el sector agropecuario es el punto de partida hay que reabrir, poco a poco, los sistemas de alimentación de las ciudades.

La protesta del señor Contreras es ejemplar. Nos llama la atención sobre la prioridad y nos reclama honradez en los costos. El incremento de los precios de energía, en tiempos de baja del petróleo, es inconsistente. Así como criminal la especulación de los precios al público y la corrupción de los “junior”, vendiéndole caro al Gobierno productos sanitarios urgentes, y de mala calidad además.

En fin, mientras Tegucigalpa es el laboratorio médico y político; SPS es el modelo precapitalista que hay que mejorar, reactivándolo, perfeccionándolo y modernizándolo. De forma que allí tengamos comunidades laborales que operen con delegados sindicales en la dirección de las empresas y en las utilidades. De esta manera, la cooperación –que ha moldeado el mundo– puede ser utilizada para salir adelante y desarrollar a Honduras.