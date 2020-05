¡Todos en examen!

El hecho de estar confinados en nuestras casas deja una atmósfera de calma y silencio, parece que estamos en examen y el maestro guarda silencio; pero las notas son duras y cruda es la realidad. “Los malos tiempos tienen un valor científico. Son ocasiones que un buen alumno no perdería”: Ralph Emerson.

El mapa mundial del coronavirus refleja cómo el Covid-19 ha infectado a más de los 3.1 millones de personas en todo el mundo, mientras las cifras de decesos en todo el mundo supera los 230,000 y la de recuperados 971,000 personas. Todos unidos con la mejor actitud se podrá impulsar el crecimiento personal, resaltar las virtudes, es el momento de aprender a trabajar en equipo sin intereses personales, todo por nuestra nación. Es el tiempo en que todos en forma personal, familiar y como sociedad completa mostremos el carácter para levantarnos y volver a intentar.

El examen final de este reto que estamos pasando al final es una prueba de madurez, la cual se va a manifestar en este tiempo de pandemia, es aquí donde esta crisis viene a probar quiénes somos y quiénes decimos ser. El apóstol Pablo nos mostró con su ejemplo, él escribió: “No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, y sé vivir en abundancia; en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

Filipenses 4:11-13. Debemos saber responder en forma muy activa, tenemos dificultades cada día y debemos pasar el examen que trata de sacudirnos teniendo la confianza que “Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?: Romanos 8:31. “Un hoy vale más que dos mañanas”: Benjamín Franklin. Todos en casa y pasamos el examen.