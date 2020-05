Covid-19, ¿un buen maestro?

Mientras nuestro sistema de salud trata de responder con todas sus carencias a esta emergencia sanitaria y mientras el tiempo diluye los miedos iniciales sobre el nuevo coronavirus, comienzan a surgir como es de esperarse las teorías de conspiraciones y hasta de negación de la existencia de la enfermedad; pero lo cierto es que los efectos devastadores en la economía y salud difícilmente nos dejan lugar a dudas de la existencia de esta pandemia.

Que se pudo evitar, que no se comprendió la naturaleza de la enfermedad o que no se atendieron a las particularidades respecto al comportamiento del virus en cada entorno ambiental, cultural, social y económico, tendrá que ser objeto de investigación y análisis posteriores; para los hondureños es momento de levantarnos, de pensar qué enseñanzas nos ha dejado todo esto y tratar de sacar lo mejor. Porque ha habido héroes es cierto, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora quisiéramos referirnos a si este virus es una enfermedad, es solo una fábula o es un buen maestro, pues ante las dudas de unos pocos de que sea realmente una enfermedad y el escepticismo de muchos, ya que piensan que se trata de una fábula como del que gritaba que venía el lobo; para otros, esta situación tan crítica, tan dramática y cruel les ha dejado grandes enseñanzas. Toda crisis saca lo mejor del ser humano, pero también sale lo peor, y eso se ha demostrado en la presente situación con el tema de la corrupción, que es el peor virus que nos azota; pero tenemos que reconocer que ha puesto a prueba todo nuestro ser, carácter, convicciones y humanidad. Como todo virus, este no tiene cura, pero es real y amerita la atención para superarlo y salir librados de la mejor manera.

Puede que sea una fábula, que solo exista en la mente de los que creen en él, pero es una fábula muy ingeniosa, pues nos ha mostrado que tenemos un poderoso enemigo que solo puede entrar por una puerta que únicamente se abre por dentro; mientras nos protejamos y resguardemos debidamente el virus no puede entrar.

O puede que solo se trate de buen maestro dándonos lecciones de vida, pues ha cerrado las escuelas y marcó el día de poner en práctica todo lo aprendido. Aquí no servirá de nada haber pegado textos de internet, ni tampoco las tareas teóricas de los maestros que piden que los niños lleven de alguna página del internet o los trabajos manuales que a diario hacen los padres, no los niños. Puede que no sea una enfermedad, es solo un virus que pasa con el tiempo, puede que sea solo una fábula, pero que no sirve de nada si el hombre no aprende la moraleja. Pero lo que sí es cierto es que es un buen maestro, pues nos ha enseñado que toda enfermedad es solo un grito del cuerpo que no soporta más, un síntoma que nos indica que algo anda mal con nosotros y con la sociedad, enseñándonos a buscar las causas y no solo ver los síntomas. Como un buen maestro ha dejado claro la lección para nosotros, que este virus solo se supera con orden, disciplina y una buena higiene.