No me ubico

En expresiones como “Las suspensiones se podrán hacer por la vía electrónica siempre y cuando se presente el oficio de notificación para el trabajador donde se le informa sobre la suspensión” encontramos con frecuencia ese “siempre y cuando” en el que deduzco que el emisor lo aplica, diría yo, en una actitud inconsciente y sobre todo por carencia de contenido oral (aunque no está mal ese uso, pero sí su abuso).

La expresión “siempre y cuando” puede ser sustituida por “a condición de que, con tal de que, siempre que”, piezas que también se adecuarán al contexto, aunque son muy equivalentes, por lo que en el ejemplo introductorio también se pudo haber dicho “Las suspensiones se podrán hacer por la vía electrónica con tal de que se presente el oficio de notificación para el trabajador donde se le informa sobre la suspensión”. Ubicar es estar situado en un espacio determinado: “Motagua se ubica en el primer lugar”, también es localizar, es decir, determinar el lugar adonde se halla una persona o cosa (la que aún no han encontrado, pero saben adónde están): “La Policía ya ubicó a los fugados”, que no es igual a “La Policía ya encontró a los fugados”. Ubicar también es orientar: “Ando perdido, no me puedo ubicar” (ando perdido, no me puedo ubicar). Pero, por la misma desidia, nuestros redactores hacen un uso indiscriminado de “ubicar”, como en estos ejemplos: “El crimen fue a eso de las 5:00 pm en una casa ubicada en la calle principal de la referida colonia cuando los sujetos aprovecharon que una mujer ingresaba en la vivienda”, “Dando cumplimiento a una denuncia, agentes policiales capturaron ayer a tres personas sospechosas de robar en un restaurante ubicado en Río Lindo” situaciones en las que pudo haberse dicho “El crimen fue a eso de las 5:00 pm en una casa frente a la calle principal de la referida colonia cuando los sujetos aprovecharon que una mujer ingresaba en la vivienda”, y “Dando cumplimiento a una denuncia, agentes policiales capturaron ayer a tres personas sospechosas de robar en un restaurante de Río Lindo”.