La cuarentena en la cincuentena

Vivimos en una época extraña. Es una época que acaso hubiera sido el deleite de los enciclopedistas, que con su famosa “Enciclopedia” querían enseñar, informar, hacer saber desde cómo se fabrica una aguja hasta cómo se funde un cañón. Quizá la realización actual de ese sueño (el internet) los hubiera decepcionado o maravillado, no lo sé. En todo caso, es más que notable hoy en día la realización de la frase de Francis Bacon: “Saber es poder”, y la información de todo, incluso de lo que no queremos saber, nos entra por la vista, los oídos y los otros sentidos (quizá no por el sentido común). En efecto, el problema del siglo XXI no es la falta, sino el exceso de información, muchas veces sospechosa, pero que por aparecer en un medio masivo, muchas veces se acepta como el Evangelio (y a veces, para desgracia, más que el Evangelio).

En efecto, el problema es de dónde viene la información, por eso es importante tener espíritu crítico. En la Iglesia y en la sociedad no sirven los criticones, pero sí es muy saludable tener espíritu crítico, sano y constructivo, y para nada ingenuo.

No crean que reniego del internet. Tiene muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas inútiles, innecesarias y falsas que corren por ella. En todo caso, la Iglesia utiliza las nuevas tecnologías como un instrumento para la evangelización, la catequesis y la información, y ciertamente es útil, sobre todo en este último año de la segunda década del siglo XXI que, aun cuando no está terminado, sabemos ya que será inolvidable y entrará, negativamente, en los libros de historia.

Acaso el Internet, que parece tan absoluto e indispensable, un día quede obsoleto, tal y como le pasó al telégrafo (el internet del siglo XIX y XX), ¿qué tipo de cuarentena sería esa?

Y así pasan los días y el Dios de la historia acompaña al hombre en una más de las pestes y pandemias de la historia humana (no es la primera ni será la última). Nos ha tocado vivir la cincuentena pascual en cuarentena. Y en estos cincuenta días podemos dejarnos arrollar por la infinidad de informaciones y llenarnos la cabeza de datos y noticias que sacuden nuestra tranquilidad (o nuestra fe) pensando en un apocalipsis cinematográfico que no aporta nada.

Creo que más bien debe ser el momento en que el ser humano dé pruebas de su capacidad de solidaridad, comunicación y caridad. Sigue siendo verdad, aun en época de pandemia, que las buenas noticias no gozan de tanta preferencia como las malas noticias. Hay mucha gente buena haciendo cosas buenas con fe, esperanza y caridad. En este tiempo Pascual de cincuenta días, en plena cuarentena, hay que decirle al mundo que hay esperanza, que Cristo mismo nos acompaña en el camino. Es Él quien nos guía por el camino de la vida (Salmo 139). Siendo buenos cristianos y buenos ciudadanos, dejando a un lado el egoísmo, los intereses particulares y buscando el bien común, saldremos de esta situación más fuertes, más conscientes de nuestra finitud y de la gracia de Dios en nosotros.

Ya san Agustín, el obispo africano, hace 16 siglos nos decía: “Que el mundo, por la predicación de la Iglesia, escuchando pueda creer, creyendo pueda esperar y esperando pueda amar”.