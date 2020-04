A raíz de las semanas de encierro que los Gobiernos de casi el mundo entero han recetado a los ciudadanos, para obligar al distanciamiento social, se ha escrito y dicho mucho sobre lo que deberíamos hacer en nuestras casas para evitar el aburrimiento o para no acabar desquiciados. Se han escrito y dicho cosas inteligentes y otras más bien peregrinas. Lo que sí es cierto, y todos coincidimos en ello, es que no podemos permanecer como en sala de espera, dejando que el tiempo transcurra mientras nos llega el turno.

Por cierto, antes de la aparición de los teléfonos celulares, cargados de programas y aplicaciones, cuando íbamos al médico o esperábamos en la terminal de un aeropuerto o de autobuses, aunque algunos cargábamos ordinariamente un libro para aprovechar los minutos o las horas, siempre encontrábamos la oportunidad de entablar conversación con la gente con la que coincidíamos en aquellos lugares. Así, terminábamos por conocer a gente interesante e, incluso, por hacer amigos. Ahora, da hasta miedo interrumpir a los demás, que parecen muy ocupados, embebidos en sus pantallas, y no dan señal alguna de querer conversar, sino es consigo mismos o con alguien que está quién sabe a cuántos kilómetros de distancia, sino es que se colocan los auriculares para advertirnos de que nos mantengamos a distancia.

Volviendo a lo de las actividades que se han sugerido para sobrevivir la cuarentena, se ha destacado la de la convivencia familiar como aquella que puede producirnos mayores satisfacciones y que puede resultar más productiva a futuro, ya que lo cierto es que las familias hemos pasado muy poco tiempo juntas. Las jornadas laborales, los compromisos sociales, las vidas paralelas de sus miembros, que apenas coinciden para comer un par de veces a la semana, las particulares aficiones de padres e hijos, nos han ido distanciando, nos han separado.

Cuando menos pensamos, los niños se han vuelto mayores y han construido su mundo particular, muchas veces a espaldas nuestras. Ahora, aunque de repente no es lo que más les apetece, estamos frente a frente y hay que aprovechar al máximo esta oportunidad, inimaginable hace apenas unos meses, y tomar ventaja de ella. Hace falta, eso sí, que, intencionalmente, comencemos conversaciones, detonemos momentos de convivencia amable y evitemos los temas que, como es natural, pueden generar disenso. Y no es difícil: una comida preparada entre todos, una película, un evento interesante que ha salido en las noticias, etc., puede ser la perfecta excusa para iniciar al diálogo.

Que nos nos vaya a coger el fin de la cuarentena y que en ella solo hayamos hecho algo tan tonto y criminal como matar el tiempo.