Así quién sabe.

Somos difíciles. Aquí es la tierra del nunca jamás.

Esta situación que vivimos nos ha puesto al descubierto. Unos están a favor de los que están en contra, y otros en contra de los que están a favor.

Nos genera pasión la crítica, la comparación y la envidia. Somos proclives a tasarnos bajo.

Somos dados al sufrimiento. Pero lo que más nos identifica es esa capacidad de cuestionar todo. Y no creerle a nadie.

Si hay contagiados deberían haber menos. Si hay pocos es subregistro. Si se hacen pocos test diagnósticos, deberían hacer más como en Alemania, medio millón de test semanales. Si hay muertos, son muy pocos. Si hay cifras oficiales, no son creíbles. Son creíbles las no oficiales. Si los hospitales no ajustan, hay que hacer más y rápido, como en China, Londres y El Salvador.

Si se compran insumos de bioseguridad, son compras viciadas. Si no se compran, qué incapaces.

Si se compran en el mercado nacional es a la ley del más vivo. Si el sistema de salud está a punto de colapsar (porque la gente no se quedó en casa), qué desgracia de sistema. Si hay toque de queda, buscamos cómo romperlo. Si los negocios están cerrados, hay que abrirlos para no quebrar la economía (y que no hayan saqueos). Y si no tengo negocio, quédate en casa que me arriesgas. Si las gasolineras están cerradas, que las abran aunque nadie está usando los vehículos. Si hay cadenas del Gobierno, no tienen sentido, son propaganda política.

Si despiden gente de sus trabajos, qué injusticia, el Gobierno no los protege. Debería darles dinero como en EUA. Si hay un plan de manejo de la crisis, no sirve, son corruptos, son incapaces, deberían colocar otros que sí saben. Y si no criticas sos tarifado.

Y así por el estilo. Nunca nada nos parece lo suficientemente bueno. Y si por alguna extraña razón vemos que algo se está haciendo bien, inmediatamente nuestro reflejo condicionado nos recuerda que aquí hay que desconfiar de todo. Que “estamos en Honduras”. Qué tristeza de concepto.

Aquí se aplica la frase de una película mexicana, “es bueno confiar en las personas, pero es mejor no confiar”.

Difícil pueblo. Lleva la contraria por obligación. Desconfía de su propia sombra. No le cree ni a Dios ni al diablo.

Así quién sabe.