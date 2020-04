Nos encontramos en una situación sanitaria compleja, con serias repercusiones para la vida entera, desde casi todas las perspectivas: social, económica y política, con sus respectivas variantes y matices.



La incertidumbre ha llegado para quedarse, al menos por un buen rato, trayendo consigo una serie de cuestionamientos sobre aquello que dábamos por hecho, lo que creíamos seguro o quizás, inamovible.



En medio de la emergencia, hay temas que surgen y crecen, como tragedias paralelas que vale la pena tomar en cuenta para la acción conjunta. Veamos.



El traslado y la atención de pacientes que deben acudir a centros hospitalarios para sus tratamientos de rutina, debido a enfermedades que así lo requieren, puede ser muy difícil en estos momentos. ¿Ha pensado en los pacientes que luchan contra el cáncer, especialmente los niños?



También están las personas con insuficiencia renal crónica que deben dializarse para poder vivir. Ellos asumen serios riesgos cada vez que se someten al procedimiento de diálisis, imagínese en condiciones como las actuales.



En realidad no todos estamos en las mismas condiciones en este barco. Hay quienes tienen mayores dificultades para poder salir adelante.



En otro escenario, están las personas de y en la calle. Ellos viven en total riesgo, pero en estas condiciones lo están aún más. Con muchos comedores de carácter social cerrados, con menos circulación de personas que entreguen algo de su dinero, las dificultades crecen.



En ciudades como San Pedro Sula, algunas personas salen con carteles improvisados a pedir algo a quienes encuentran a su paso, visiblemente desencajados y seguramente con el alma en vilo; ellos también requieren apoyo especial. ¿Cómo abandonarlos a su suerte? Las iglesias y organizaciones comunitarias hacen su papel en medio de las dificultades, pero se requiere más apoyo.



El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado que la pandemia “se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”, pues aunque el virus no discrimina, su impacto sí parece incrementar las diferencias y “efectos desproporcionados en ciertas comunidades”.



Las desigualdades sociales se afianzan con el impacto de la pandemia. Por ahora es la salud lo más apremiante, pero pronto será la educación. ¿Cómo pedir el acceso a la educación digital, cuando en la realidad muchas veces no pudimos ni siquiera proveer pupitres y condiciones sanitarias dignas?



Las grandes brechas de desarrollo también pueden observarse en el cuidado de la naturaleza. Mientras en otros países hay un resurgimiento del verdor natural, en Honduras, por la mano del hombre, se han incrementado los incendios forestales. Hemos visto arder los alrededores de Tegucigalpa y algunas zonas de San Pedro Sula, en plena emergencia.



Más allá de salud y educación, también vemos otra tragedia paralela: la falta de sentido de bien común. Mientras no comprendamos que lo que sucede a otros es también asunto nuestro; mientras tengamos una visión tan reducida del mundo del que somos parte, poco habremos aprendido de una situación tan compleja como la actual.



Una de las grandes tragedias paralelas, es que aún con toda esta enorme prueba, no aprendamos a ser mejores personas, mejores ciudadanos y habitantes de este planeta. Es indispensable estar dispuestos a hacer la diferencia. Abramos bien los ojos, la mente y el corazón.