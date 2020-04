Voy hacia el norte

He leído en un titular lo siguiente: “El Gobierno tiene una deuda epidemiológica con Cortés”, oración que al decodificarla comprendo que el redactor quiso decir que el Gobierno “le debe una epidemia a Cortés”. Si se dice que “El Gobierno tiene una deuda económica con los profesores”, entendemos que el Gobierno les debe dinero a los educadores. Pero por otro lado, no me pasa por la mente que el Gobierno le adeude una epidemia a Cortés, ¿tanta baja estima le tendrá el Gobierno a Cortés?; luego, la expresión tuvo que haber sido “El Gobierno tiene una deuda con Cortés relacionada con lo de la epidemia”. También observé en un periódico digital: “Esta pandemia va a golpear de forma importante a la economía de Latinoamérica”, y yo no puedo entender que haya golpes importantes dados por una pandemia para una región, país. Claro, esto es posible como en “La Policía dio un importante golpe al narcotráfico” porque para esa institución de seguridad sí es significativo haber atacado a esa ilícita actividad. Lo correcto en este caso habría sido “Esta pandemia va a golpear duramente a la economía de Latinoamérica”.

¿Por qué no se ha ido hacia su país?, le pregunta un periodista a un entrenador, frase gramaticalmente incorrecta, pues lo que en verdad se le consulta al técnico futbolero es por qué no se ha ido en dirección a su país y no exactamente a su país. Hacia es una preposición que indica la dirección del movimiento con respecto a su punto de destino: “Vas hacia tu escuela”, es decir, “Vas en dirección a tu escuela” y no exactamente “a tu escuela” (Vas a tu escuela). Sin embargo, en “Rolando Pérez se había trasladado hacia ese sector con el fin de visitar algunos familiares” cabe la posibilidad de que Rolando iba en esa dirección y que bien pudo haber cambiado de destino, por lo que la expresión es correcta.