Vigilancia de los gobernantes

No es que nosotros, los ciudadanos de a pie, necesitemos vigilarlos. Son los gobernantes los que para estar seguros de que lo que hacen es grato a sus electores necesitan la vigilancia constante de sus acciones. Todo dentro de la perspectiva democrática. Y no solo a las autoridades, sino que a todos los que, de alguna manera, tienen poder e influencia para orientar el comportamiento de la opinión pública, tomando decisiones o proveyendo servicios de cualquier naturaleza que estos sean.

Esto quiere decir que no solo hay que vigilar y controlar a las autoridades, sino que también a los empresarios –que en las últimas fechas están confirmando que la corrupción es como el tango, que necesita de dos para bailarlo– que en situaciones como las que vivimos inflan los precios, venden a los particulares y al Gobierno productos de dudosa calidad o que nunca entregan, como los paquetes navideños de Carlos Flores, que nunca le llegaron. Además, hay que vigilar a los que vigilan, pues de lo contrario se vuelven un peligro, tanto por razones prácticas como porque creen que son los dueños de nuestras vidas, los tiranos de nuestras acciones e incluso los vigilantes de nuestros pensamientos. Al CNA hay que vigilarlo en forma constante para que pueda hacer su trabajo. Al Colegio Médico hay que ayudarlo a definirse como una instancia científica, para que no caiga en la politiquería, que no es propia de su naturaleza.

A la ASJ, que preocupa el poder que ha ido tomando, y por su voluntad de sustituir la soberanía nacional y la autonomía exclusiva de los tribunales. Por supuesto, a Fonader, para que se encarrile por el camino que imaginaron sus fundadores y recupere su prestigio por medio de la independencia y distancia con respecto a los vigilados. Fonader es una instancia en que los diferentes grupos de interés se encuentran, discuten sus diferencias y establecen acuerdos para efectuar acciones de beneficio colectivo. No es una institución gubernamental, sino que de la sociedad civil, y tiene como finalidad la búsqueda de los acuerdos para el logro del bien común.

Las iglesias, cualquiera que sean, no son ONG, como lo aclaró el papa Francisco, que vive en Roma, y tampoco partidos o instituciones dedicadas a supervisar las acciones de los funcionarios. Ellas deben predicar la unidad, animar a la comprensión, la misericordia, la cooperación y la práctica del amor. Son sus feligreses –no sus pastores–, en el ejercicio de sus carismas, los que deben actuar en política para “darle al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”.

Por supuesto, los lectores deben vigilar a la prensa –escrita, televisiva o radial– y poner siempre en duda lo que se publica en las llamadas redes sociales, en las que no existe control de calidad ni confianza sobre si son verdades o mentiras.

Desde esta vigilancia surgirá la competencia y los recursos que disponemos serán mejor empleados, y las instituciones ejecutoras, más eficientes. Y crearemos, en la sociedad en general, el clima de confianza necesario para fortalecer la democracia y facilitar el ejercicio de la libertad.