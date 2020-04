Se oye fácil, pero no es igual para todos.



Depende de cuánto te cuesta la vida. Los medios nos han mostrado actores de cine, deportistas, figuras del entretenimiento llevando su aislamiento social con todas las comodidades, recluidos en sus mansiones adonde aburrirse ha de ser un placer, y sin la preocupación de un trabajo porque tienen fortunas inconmensurables. Pero no nos muestran las condiciones del aislamiento social de una grandísima cantidad de personas que viven hacinadas sin ninguna comodidad, viviendo codo a codo con sus familiares, en espacios minúsculos, y sin alimentos porque no hay trabajo.



“Quédate en casa” es la única medida que puede evitar la propagación del virus. Pero es fácil decirlo cuando hay dinero y comida. Por eso no es justo hablar de ignorancia al ver multitudes en mercados, porque en estos momentos todo se ha reducido a la supervivencia y la gente busca comida. Y ese es el único lugar al que se puede tener acceso. Probablemente no tengan mascarillas y mucho menos guantes. Y allí es imposible guardar la distancia requerida, como en los supermercados finos.



La humanidad no estaba preparada para encarar algo así. Los belicistas tosieron. Una guerra nuclear era lo esperado. En cambio nos vino algo mas difícil de digerir. Y así sea un evento natural o la manipulación biológica en laboratorios, esto ha sido una bofetada para una humanidad desprovista de valores y llena de vacío. Nos puso en la correcta perspectiva de nuestra futilidad. Porque no estábamos viviendo correctamente. Demasiado yoísmo. Demasiada omnipotencia. Algo nos tenía que sacudir y sacar del error. Esperemos que sirva para mejorar la conciencia de cada humano.



“Quédate en casa”, millonario o pobre. Es necesario. Esperemos que el Gobierno tome las acciones correctas para mitigar la falta de alimentos en los hogares que no tienen. Una tarea difícil que requiere mucha organización, buen juicio y dinero.



Y para los que están en sus casas con A/C, viendo Netflix, posteando en redes sus banquetes y vinos, juzgando y denigrando a los que acuden a los mercados en multitudes, deberían tener un poco más de compasión y ver el cuadro completo, no solo la parte que creen los pone en riesgo. A la gente le preocupa más el hambre que el virus. Y ese es el punto débil del eslogan.



Porque, definitivamente, no es igual para todos.