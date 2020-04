Semana Santa diferente

Esta semana han sido dos las noticias más destacadas relacionadas con la Iglesia. La primera es que hemos tenido que celebrar la Semana Santa, en muchos sitios, a puertas cerradas. Por por primera vez en dos mil años de historia, la Iglesia no ha podido celebrar los Oficios de Semana Santa con los fieles, en la mayor parte de los templos del mundo, incluidos los más grandes y representativos, como el Vaticano o el Santo Sepulcro. Es verdad que en este caso la responsable es la epidemia; pero también es cierto que ha habido situaciones de posible abuso por parte de la autoridad, como lo ocurrido en la catedral de Granada, desalojada por la Policía mientras el arzobispo celebraba el Oficio del Viernes Santo, con veinte personas convenientemente distanciadas en el templo. El cierre de las iglesias en Semana Santa es no solo real, sino también muy significativo, pues a la Iglesia se le aplica medidas de seguridad que no se han pedido, entre otros, a los supermercados o a los estudios de televisión adonde se siguen grabando programas. Comer y entretenerse se consideran actividades vitales y se permiten; ir a misa, guardando las medidas de seguridad, se prohíbe y reprime. Esta es la primera lección que nos deja la epidemia y que hay que tener en cuenta por lo que pueda ocurrir en el futuro. La segunda ha sido la liberación del cardenal Pell, absuelto de la acusación de abusos sexuales a menores. La condena del cardenal Pell era un escándalo jurídico que destruía el prestigio de la justicia australiana y demostraba a los ojos del mundo el poder que tiene el prejuicio anticatólico y cuánto algunos jueces se dejan influenciar por los juicios paralelos llevados a cabo en los medios de comunicación, o por otro tipo de poderosos intereses. Afortunadamente, el Tribunal Supremo australiano, formado por siete jueces, ha absuelto al cardenal de la condena y lo ha hecho nada menos que por unanimidad. Era evidente que el purpurado era inocente; pero mientras tanto se ha pasado 404 días en la cárcel, en régimen de aislamiento y sin que le permitieran celebrar la santa misa.