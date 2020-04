Reflexiones

Ya que el coronavirus nos tiene recluidos en casa y tenemos tiempo suficiente para hacernos las siguientes preguntas ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿para dónde vamos?, ¿para qué vivimos? y ¿por qué vivimos? Desafortunadamente, el pobre ser humano no solo en muchas ocasiones no sabe, sino, además, ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extrema en que nos encontramos. Ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y, sin embargo, estamos convencidos de que lo sabemos todo.

El ser humano cree que puede desenvolverse maravillosamente en la vida, con sus estudios, en colegios y universidades o con una buena cantidad de dinero. Desafortunadamente, detrás de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y en el fondo continuamos siendo infelices y miserables, y no digamos con esta pandemia. Lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios; aquellos honrados y otros sinvergüenzas. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales, hay gentes de iglesia, de prostíbulo, de comercio, de campo, etc., así también existen niveles del ser. Lo que internamente somos: espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, atrae las diversas circunstancias de la vida. Un borracho atraerá a los borrachos y estará siempre metido en bares y cantinas, esto es obvio.

¿Qué atraerá el usurero?, ¿el egoísta?, ¿cuántos problemas, situaciones y desgracias? No resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda identificación con nuestro propio tren de vida y problemas de toda índole, negocios, deudas, pago de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etc.

Pero tenemos ayuda a la mano mediante el uso del maravilloso poder de la oración, esa conexión tan tristemente olvidada y que hoy necesitamos desesperadamente en estos tiempos de tribulación y tristeza con la seguridad de que saldremos victoriosos, así sea.