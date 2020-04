Niña y muertos anónimos

No escucho a Contreras, por salud y tranquilidad mental. No me gusta su tono indiferente, que no se alegra cuando menciona los recuperados. Su falta de compasión, su cara dura e indiferente y la negación de darle a los muertos el derecho a sus nombres me duele. Los parientes, además de no poder acompañarle al entierro, no tienen la satisfacción de que los nombres de sus parientes, gente humilde, por única vez en su vida, sean mencionados en cadena nacional. Ignoro si hay un protocolo de la OMS, pero en España no es una vergüenza morirse, como nos quieren convencer, por el coronavirus. Que los que se morían por el sida eran cifras puede entenderse, puesto que se vinculaba la enfermedad con la homosexualidad; pero esta neumonía no tiene por qué avergonzar a nadie ni convertir a los enfermos en contaminantes que hay que rechazar. Es probablemente una medida sanitaria que creo que atenta contra los derechos humanos, y es una afrenta a las raíces más puras del cristianismo.

En España murieron Sáenz, expresidente del Real Madrid; el conde Griñan, exesposo de Isabel Preysler; Mujica, exministro de Felipe Gonzales; la madre de Pep Guardiola, exentrenador del Barcelona; Domenec, ganadero de toros bravos; Miguel Jones, compañero de la Coneja Cardona en el Atlético de Madrid, y otros. Sus nombres circularon por el mundo, y sus familiares no son tratados como los leprosos medievales que circulaban con una campañilla para que los sanos no se contaminaran, cambiando de acera. Aquí se dice el departamento -no la ciudad, ni tampoco la aldea o el caserío-, el sexo y la edad del muerto, nada más. No sé si los inscribirán en el RNP, pues entonces nadie podrá probar, cuando los años pasen, sobre los números inflados que se usan sobre las víctimas del Mitch, las de la guerra civil del 24 y la guerra entre Nicaragua, Honduras y El Salvador en 1907, ya que, afectados por la enfermedad del olvido, nos importan un carajo las cifras, ya que de esa manera nos duele menos cuando los políticos nos engañan en las campañas electorales, en las guerras civiles o sanitarias como ahora.

Pero Dios tiene sus designios. Belkis Cruz Bautista, una niña de ocho años, fue muerta por un camionero involuntariamente, después de que ella saltó a la calle para tomar del aire un billete, lanzado por otros, como precio para que los dejasen pasar. Ella por agarrar uno de un lempira murió atropellada. Aunque evidente que la muerte infantil tiene que ver con el coronavirus, los periódicos dieron su nombre; pero no está en las cifras oficiales. Sin embargo, su nombre nos ha permitido conocer su pobreza y desamparo, y su calidad de integrante de una familia disfuncional, en que para poder vivir hay que extender la mano para recibir la ofensiva limosna lanzada desde un camión por un chofer indiferente que sí le interesa que no sepamos su nombre.

Debemos quedarnos en casa, pero sin que nos domine el miedo, ni que la voz de Contreras afecte la capacidad de sentir compasión por los que sufren y mueren. Los fallecidos son hermanos nuestros que tienen un nombre, una actividad con la que se ganaron la vida y sirvieron a la sociedad. Creo que tienen el derecho de que su nombre, por única vez, salga de la boca indiferente de Contreras, y en cadena nacional. ¿Pido mucho?