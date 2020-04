Una de las oportunidades que está brindando esta circunstancia global es la posibilidad de desarrollar una de las más hermosas virtudes humanas como es la solidaridad. Una de las definiciones muestra que la solidaridad es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. La solidaridad es algo práctico más en esta temporada de incertidumbre, no es solo un discurso o un planteamiento teórico, sino la manifestación concreta de apoyo a otra persona que está en necesidad. En este escrito quiero plantear algunas ideas prácticas de cómo mostrar solidaridad en estos momentos de incertidumbre, por ejemplo: mande un mensaje o llamada de ánimo a un médico que está cansado física y emocionalmente, ellos están abandonados por un Estado que se preocupa más por buques de guerra que por dotar a los centros hospitalarios, ello hace que sientan impotencia al no sentir el respaldo a través de los implementos de bioseguridad que se requieren. Trate de indagar en las cercanías de su domicilio si hay alguien en una necesidad financiera urgente y organice un grupo de vecinos que puedan comprar una provisión de granos básicos. Llame a un amigo que sabe que no tiene trabajo y que esta circunstancia no le permite salir a buscar un medio de sustento, ofrezcamos ayuda y así extenderá una mano.

¿Alguien en su círculo familiar está en necesidad? Es tiempo de ofrecer la mano con un pedazo de pan y un vaso de leche que mitigue el hambre… ¿Qué le parece si vamos aún más allá?

Quizá las personas de su entorno no tengan necesidad material, pero sí están en angustia, ansiedad, temor, incluso depresión. Llamemos y hagamos una oración de fe con aquellos lastimados en el alma y que sienten que no hay esperanza de salir de esta prueba.

¿Ya hicimos todo lo anterior? Vamos entonces a dar la milla extra… llamemos a aquella persona que no tiene un buen sentimiento hacia nosotros, enviemos un WhatsApp a aquella persona que nos hizo un daño y ofrezcamos una ayuda. De esa manera estaremos elevando el espíritu humano a las alturas adonde nos daremos cuenta que es más dichoso dar que recibir.