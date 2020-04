Tu poder interior

La mente humana es incomparable. A lo largo de la evolución nos ha llevado por un viaje fantástico de descubrimientos e inventos que nos sitúan en la cúspide de una vida altamente gratificante y sin comparación. De descubrir el fuego al internet. De vivir en árboles hasta el espacio. De el homínido ancestral a la inteligencia artificial y las aplicaciones de la física cuántica.



Y todo esto realizado a partir de una idea, de un pensamiento, de observaciones de su entorno. Ha creado materia de lo abstracto. Ha regido sobre el planeta.



Y a pesar que no tiene un sitio anatómico determinado en nuestro cerebro es la responsable de capacidades mentales como el intelecto, la memoria, la imaginación, la percepción, la conciencia.



A través de la experiencia, también es la que forma, emite juicios, y califica el bien y el mal.



Es capaz de crear en un instante cielos e infierno. Belleza y fealdad. Felicidad y tristeza. Abundancia y miseria. Todo depende de lo que visualizas en un momento determinado y así será. Solo tienes que pensarlo y tu mente lo creara. Es un obediente fiel. Nunca falla. Te dará el sentimiento acorde a lo que piensas.



¿Pero, en cambio, qué creas para ti? Tus creaciones más frecuentes son infelicidad, preocupación, pena, miseria, odio, discordia, autocompasión, baja estima y enfermedad.



La prueba más fehaciente del poder de la mente lo constituyen los hipocondríacos. Manifiestan en su cuerpo enfermedades que solo existen en su mente.



Y de eso se trata esta reflexión. Los pensamientos pueden ser monstruos poderosos capaces de llevarte a los lugares más oscuros inimaginables. Al reino del miedo y el terror, los dos enemigos más poderosos del ser humano, capaces de bloquear su lógica y aniquilar su accionar.



La humanidad está en peligro. El virus aún campea en las sombras. Pero eso de contar muertes a diario no es sano. Eso es acoso emocional. Según la OMS murieron en 2016 casi 57 millones de personas por causas naturales o accidentes de tráfico. Esto es 157,000 muertos diarios y nadie inclusive se percató. No fue noticia.



Si queremos sobrevivir emocionalmente a esto debemos dejar el pensamiento lineal y afianzarnos en cualidades más elevadas. Porque la mente tiene la capacidad de crearnos un cielo en medio del infierno.

No es negación de lo que pasa, es negarse al sufrimiento.