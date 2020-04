Buscando el equilibrio  

Con el correr de los días, en este aislamiento involuntario, pero absolutamente necesario, mantener el equilibrio sano tanto en lo que hacemos como en lo que pensamos, se convierte en un reto que se complejiza con el transcurrir de los días.



Comprender la situación por la que pasamos tanto a nivel mundial como nacional, más allá de las paredes del hogar, de la rutina trastocada, de las emociones a flor de piel, no es nada fácil.



Las redes sociales desbordan opiniones cargadas de frustración, a veces de odio social, pero también nos muestran el rostro más humano de la crisis, a través de historias, de frases de esperanza, dando acompañamiento a los que se encuentran solos o quizás en la compañía no deseada.



Aún así, en medio del ruido no solamente externo, sino del propio provocado por el temor ante la incertidumbre, buscar un equilibrio es indispensable.



Nos encontramos ante un inmenso ejercicio de resiliencia, del que debemos salir adelante a pesar de las dificultades y, además, con las valiosas experiencias adquiridas en estos momentos que hoy nos parecen interminables.



No hay situaciones iguales en la historia reciente. Estamos ante un escenario inédito, así que nos corresponderá dejar a otros, las futuras generaciones, el ejemplo y la información necesaria para que ellos puedan hacer frente a sus propios desafíos.



En medio de este momento difícil, vamos adquiriendo nuestras propias lecciones, para modular aunque sea un poco, tanto las emociones como el comportamiento presente, de cara al futuro. Aprender a veces cuesta, pero siempre es valioso. Veamos.



Una de las frases recurrentes vertidas en redes es “no hay que criticar”, de forma especial a las autoridades. La frase pierde valor cuando vemos que es necesaria la lucha anticorrupción. ¿Cómo podemos lograr un equilibrio entre una y otra? A través del poder de los hechos, de los argumentos y no de las opiniones viscerales, vertidas desde un malsano interés político.



Hay que aprender a escudriñar, a entender, sin que nos ganen la batalla las emociones que nos puede provocar encontrar opiniones contrarias a la nuestra.



Algunos optan por no informarse para no sentir temor. Esto equivale a cerrar los ojos ante la situación. La solución es buscar fuentes confiables para informarse adecuadamente: medios de comunicación formales y de organizaciones de comprobada solidez.



Dosificar la información es también un recurso válido, así como mantener un tiempo determinado para la utilización de redes sociales, que nos acercan a otros y ejercen ese importante papel en el mundo distanciado.



Darse un tiempo para compartir con los demás, desde un genuino interés; comprender que la situación es compleja para todos, intentar salirnos de nuestra visión sesgada para alcanzar la empatía, es fundamental, no solamente hoy.



Obsequiar nuestra presencia a aquellos que la valoran y aprender a ausentarnos en aquellos espacios donde no es así. Invertir el tiempo y los afectos de forma equilibrada.



La vida después de la pandemia no será la misma de antes. Nosotros habremos cambiado, ojalá para bien, con mayor madurez emocional y sobre todo, con más calidad humana.