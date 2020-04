Es probable que a muchos les suene familiar la historia griega de Damón y Pitias. Un relato donde fulgura la lealtad y la amistad en grado superlativo. Porque, ¿quién estaría dispuesto a ir a la cárcel o a morir en lugar de un amigo, tal como hizo Damón? Pocos, indudablemente.

Esta narración es un claro ejemplo de lo que dice Pablo en Romanos 5.7: “No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien”.

Sí, como dice el apóstol, son contados aquellos que morirían vicariamente, aunque ese otro fuera una buena persona, ¿quién, entonces, osaría morir en lugar de alguien que es malo? Nadie. Sin embargo, ¡eso fue exactamente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario! En palabras de Pablo:

“Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5.8).

Eso, querido lector, se llama gracia. Asombrosa gracia que, como reza el famoso canto (Amazing Grace), es inaudito que Dios le ofrezca salvación a un ingrato como yo. Para Philip Yancey, gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. La gracia significa que Dios ya nos ama tanto como un Dios infinito es capaz de amar. Esto implica que debemos quitarnos de la cabeza la idea de que el ser humano debe hacer algo para ganarse el favor divino, llámese penitencias, ofrendas, sacrificios, etc. “Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios; no por méritos, para que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9).

En cierta ocasión, le preguntaron al famoso teólogo Karl Barth cuál era la verdad más profunda que había aprendido en todos sus estudios. Sin titubear respondió: “Jesús me ama”. De igual manera, Él le ama también. Siempre le ha amado. Y lo seguirá haciendo. ¿Quiere usted recibir ese amor?