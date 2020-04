Francisco Nguyen Cardenal van Thuan, vietnamita…, obispo de Nhatrang, en el centro de Vietnam, por ocho años, hasta el 29 de abril de 1975, nos cuenta en su historia: “El 23 de abril de 1975, Pablo VI me nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Cuando los comunistas llegaron a Saigón, me dijeron que mi nombramiento era fruto de un complot entre el Vaticano y los imperialistas para organizar la lucha contra el régimen comunista. Tres meses después fui llamado al palacio presidencial para ser arrestado: era el Día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto de 1975. Hay tantos sentimientos confusos en mi cabeza: tristeza, miedo, tensión; con el corazón desgarrado por haber sido alejado de mi pueblo…

Esta la experiencia de un ‘hombre de Dios’ que nos enseña cómo afrontar aquello que no hemos buscado, que simplemente ha llegado -sin previo aviso- y que nos toca vivir”.

Sigue contándonos el cardenal: pero en este mar de extrema amargura, me siento más libre que nunca. No tengo nada, ni un céntimo, excepto mi rosario y la compañía de Jesús y María. De camino a la cautividad he orado: “Tú eres mi Dios y mi todo”...

¡Qué hombre! ¡qué convicción! Y tú y yo, mi estimado hermano, que lees estas líneas… ¿confías plenamente en el Señor? ¿Crees y sientes que él está contigo siempre?

Van Thuan afirma: “… en la oscuridad de la noche, en medio de este océano de ansiedad, de pesadilla, poco a poco me despierto: “Debo afrontar la realidad”…“Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria”. Jesús, no esperaré; vivo el momento presente colmándolo de amor. La línea recta está formada por millones de puntitos unidos entre sí. También mi vida está integrada por millones de segundos y de minutos unidos entre sí.

Este hombre de Dios nunca dudó, él siempre supo quién peleaba su causa. Y a pesar de que todo parecía desmoronarse a su alrededor… él siempre supo, experimentó y vivió su dolor… seguro de que estaba en manos de Dios en todo momento.