“El precio de la grandeza es la responsabilidad “ Winston Churchill. En toda sociedad la diferencia no la marcan quienes son letrados o ilustrados, los que tienen recursos financieros o los pobres, los que hacen diferencia son los “RESPONSABLES”.



La responsabilidad va mas allá de la labor específica, toda persona que la practica se le abre un mundo de oportunidad; este genera un factor de motivación interna y externa para quienes no lo son, siempre son personas que hacen más y mucho mejor la asignación que se les encomendó; marcan la diferencia, nunca usan excusas ni justificaciones; estamos enfrentando a nivel mundial esta pandemia.



Se que nos cuesta vivir encerrados pero hagámoslo por nuestro seres queridos, nuestra Nación; por favor “ QUEDATE EN CASA”, todos anhelamos quizá estar en el mar, salir a pasear pero todo tiene su tiempo y todo tiene su oportunidad; no es tiempo de señalar y criticar; la empresa privada, los médicos, el gobierno.



Es el momento para unirnos y superar esta pandemia con la mejor versión de todos; nuestro apoyo es tan fuerte como lo es nuestro carácter.



“Cada derecho implica una responsabilidad; cada oportunidad, una obligación, cada posesión, un deber” John D. Rockefeller. Cuando se practica la responsabilidad siempre obtendremos una mejor organización, carácter firme, adoptamos buenas costumbres y hábitos.



Todo en esta vida requiere esfuerzo y dedicación el ser responsable es una virtud que hay que cultivar y trabajar en ella.



La madurez no viene con la edad cronológica sino con el nivel de responsabilidad, el beneficio de ser responsable es la “HERENCIA”, entre mas responsable es una generación mayor herencia deja a sus hijos en lo material, moral y espiritual. La herencia demanda responsabilidad.



“El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia donde volverse”. Es hoy que Dios se adelanta y va abrir puertas en su vida.

dr.alejandroespinoza@gmail.com