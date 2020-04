Tomar distancia

No puedo evitar, cuando en el supermercado o en el banco se me pide que tome distancia del que va por delante o por detrás en la fila, recordar mis años de estudiante de primaria. Entonces, cuando nos pedían que nos “formáramos”, tomábamos distancia los unos de los otros mientras extendíamos el brazo hasta tocar, con la punta de los dedos, el hombro del compañero que nos precedía. Esa medida permitía una saludable equidistancia que garantizaba cierto orden e impedía las conversaciones o que, nunca faltaba, algunos molestaran a los otros. Al final quedaban en el patio de la escuela varias líneas de alumnos, una por cada sección, enfrente los más pequeños, los más altos al final, fáciles de vigilar y sencillos de controlar.

Las razones por las que ahora se nos pide que tomemos distancia son distintas. Ya no se trata solo de que no platiquemos mientras se desarrolla un “acto cívico” o el director nos dirige un sermoncillo, sino de preservar la propia vida, evitar pescar el virus ese y no permitir que luego se lo transmitamos a los que amamos o a los que queremos menos o desconocemos personalmente. En un par de semanas hemos aprendido a permanecer lo más alejado posible de los vecinos o de aquellos que vamos encontrando cuando nos permiten salir. Y, dada la coyuntura, está bien. Igual, no tenemos remedio o, más bien, es el mejor remedio que tenemos a la mano para acabar con esta pesadilla.

Esta toma de distancia nos ha permitido reconocer lo que vale el otro, por eso no nos acercamos, y nos ha enseñado a respetar el espacio que cada uno, como individuo, tiene derecho a defender. Porque no solo somos miembros de una colectividad, de una masa informe, somos personas únicas e irrepetibles, totalmente singulares, de las que no hay copias. Encima está en juego la vida de los mayores, aquellos que hicieron posible nuestra existencia y, muchas veces, realizaron todo tipo de sacrificios y renuncias con tal de que pudiéramos vivir un poco mejor de cómo ellos vivieron o gozar de unas oportunidades que ellos desconocieron.

De modo que la toma de distancia es una mezcla de varias virtudes humanas: respeto, consideración, gratitud, orden y docilidad, por lo menos. Lo bueno es que esta situación no será eterna, pero mientras se dé nada perdemos con ejercitar estos hábitos éticos, que vienen siempre bien, no cabe duda.