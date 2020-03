Parece que no aprendemos. Seguimos con nuestras vidas de confrontación y buscando responsables a todo. Somos jueces implacables. Sabihondos. Nuestra opinión es infalible. Y estamos completamente convencidos que todos deben oírla, como si la vida dependiera de ello.

Debemos cambiar. De eso se trata esta situación. Debemos estar unidos. Caer a la razón que existen aspectos más importantes que nuestro criterio. No es tiempo de cuestionar todas las decisiones que se están tomando. Antagonizar por obligación genera más angustia y ansiedad. Los líderes políticos, gremiales, empresariales, deben cooperar. Demostrar coincidencia de propósitos. No es el momento para sacarse la espina ni buscar protagonismo.

Ayudar a disminuir el contagio y no contribuir a la locura es nuestra responsabilidad.

Y los dueños de medios deben poner orden en sus presentadores. Deben guiar a la población, no enloquecerla más. No darle cámara y micrófono a cualquiera. Andan demasiados eruditos por allí vendiendo temor. Deben medir el impacto de sus transmisiones. Hoy más que nunca deben dejar el amarillismo y orientar con buen juicio. Vivimos en un planeta ávido de morbo, y hay miles de personas capaces de incentivarlo inventando cualquier cosa. Intenta por un día vivir sin noticias o redes sociales y verás cómo te cambia el panorama. Y lo puedes hacer todos los días. Tu necesidad de información no solucionará esta situación.

El nuestro es un país pobre con un sistema de salud deficiente desde siempre. No lo mejoraremos de la noche a la mañana, y mucho menos con críticas. No es hora de buscar culpables.

Y esa es la gran enseñanza que nos estamos perdiendo. Que nada logramos si nos dividimos en busca de la razón.

Que es necesario encontrar la manera, cada uno de nosotros, de encontrar paz mental y espiritual. Que debemos aprender a ser fuertes en nuestro interior y mantener la serenidad. Que tenemos que sustituir los pensamientos de miedo por otros más elevados que llenen de tranquilidad el corazón. No hay por qué dar las cosas por sentadas y sufrir anticipadamente.

Siempre habrá una solución y un final. Tal vez sea duro. Pero el histerismo no soluciona nada, lejos de eso empeora la percepción real. Lo único que nos queda es ayudar creando armonía y calma.

Que la serenidad guíe tus pasos y la cordura tus pensamientos.Que tu Dios este contigo siempre.