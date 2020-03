Nevar, helar, financiar, satisfacer

Nevar es una acción que no tiene aplicación práctica en nuestros países. El problema es que al referirlo se comete el error de pensarlo como regular: “Aquí no neva”. Nevar es un verbo impersonal impropio y solo puede ser empleado en la tercera persona del singular, e irregular en muchos casos. Este verbo tiene el mismo patrón de “negar”. Así, lo correcto es “Aquí no nieva”, “ayer nevó durante todo el día”. La persona que vende “nieves” en las calles es conocida vulgarmente como nievero, pero si se respeta la derivación lo correcto es nevero. Con helar (que no es lo mismo que enfriar) sucede algo parecido. Helar es un verbo derivado del sustantivo hielo (lat. gellum) y naturalmente su conjugación también tiene irregularidad. Helar se conjuga igual que apretar. “El profesor de español aprieta”, “Tu congelador no hiela”, “Te apretó la mano”, “La cámara no heló”. Un verbo muy empleado en la vida diaria es financiar (fr. financer) con el que también se dan confusiones en su manejo. Expresiones como “deseo saber quién financía esta campaña”, “Espero que financíe mi tratamiento” son corrientes no solo en el habla popular, sino en personas con alguna altura académica. La conjugación de financiar en el presente ya sea de indicativo o de subjuntivo - aun en el imperativo - no forma hiato al final, es decir, el diptongo se mantiene, ejemplo: “Juan financia mis estudios”, “Espero que el banco financie ese préstamo”. Financiar se conjuga igual que anunciar: “Mis padres financian mi casa”, “Las sutoridades anuncian”. Es difícil que alguien cometa errores con el verbo”hacer”, pero sí son frecuentes los desaciertos con “satisfacer” (lat. satis=bastante, completo y facere=hacer). No es casual escuchar expresiones como “No me satisfació ese paseo”, “Te satisfacería un café, “Los músicos satisfacieron con sus obras” que son verdaderas desfiguraciones de la lengua. Satisfacer se conjuga igual que hacer y esto es fácil dada su cercanía etimológica con el latín; en los ejemplos citados lo correcto es “No me satisfizo ese paseo”, “Te satisfaría un café” y “Los músicos satisficieron con sus obras”.