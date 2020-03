¡Qué necesidad, Andrés Manuel!

Cuando un conocido se mete en problemas innecesariamente le decimos ¡qué necesidad!, y más en momentos que “no está el horno para bollos”.

No sé si fue idea tuya, Andrés Manuel, o recomendación de algún asesor o “amigo” dejar en manos de un grupito la cancelación de una inversión de 10,400 millones de dólares, más de 250,000 millones de pesos, que implican la creación de miles de empleos, muchos más que los 27,972 que votaron contra la construcción de la planta cervecera.

En medio de una crisis mundial, que agravará los problemas internos, creas innecesariamente otra fuente de incertidumbre y descontento en los inversionistas nacionales y extranjeros, principal fuente de empleos y crecimiento, que tanta falta le harán al país en 2020 y 2021. La construcción de la planta cervecera, ya con un 70% de avance, se frenará por la decisión de una minoría, que representa el 2.6% de la población de Mexicali, de un millón sesenta mil en 2018. Esa consulta es ilegal, fuera de la ley, viola la seguridad jurídica y el Estado de derecho, requisitos de la inversión y el crecimiento. Solo viendo muy superficialmente las repercusiones en la economía de ese acto podemos pasar por alto sus efectos, que serán una mayor caída de la inversión nacional y extranjera en 2020, que ya en 2019 se redujo casi en un -5%.

En México no se vislumbra una crisis, ya se inició en 2019 con el decrecimiento del producto interno bruto en –0.1%. El año pasado, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que violó contratos e ignoró el Estado de derecho, fue el principal factor del decrecimiento del PIB. En 2020 se contempla que los efectos del coronavirus reduzcan más el crecimiento y, además, creas otro elemento para bajarlo en mayor porcentaje.

Tu gobierno, Andrés Manuel, en lugar de ofrecer mejores condiciones a los inversionistas les manda señales negativas que los ahuyentarán más, lo que se reflejará en una mayor caída de la inversión en 2020 con relación a 2019. ¿Qué no tienes algún asesor o colaborador sensato que te diga los graves efectos negativos que tendrá esa innecesaria consulta populista? La crisis económica no se vislumbra, ya está en México desde 2019, y se agravará en 2020, no solo por el coronavirus, sino por tus decisiones equivocadas.